Kacır, Antalya'da IAC 2026'da 111 ülkeden 10 binden fazla katılımcı olduğunu söyledi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin (IAC 2026) bugüne kadarki en büyük ve en görkemli uluslararası uzay kongresi olduğunu belirterek, "Uzayın, barış için, insanlık yararına işbirliklerinin yürütüldüğü, elde edilen kazanımların tüm insanlığın faydasına sunulduğu bir platform olmaya devam etmesini önemsiyoruz." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Uluslararası Uzay Federasyonu tarafından düzenlenen IAC 2026, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı ile SAHA İstanbul'un eş ev sahipliğinde Antalya NEST Kongre Merkezi'nde "Halk Günü" etkinlikleriyle devam ediyor.

Kongre alanında "Anadoludakiler" projesi kapsamında oluşturulan "Anadoludakiler Bazaar-Space Mission" alanı, IAC 2026'da Anadolu'nun kültürel mirasını ve yerel üretim gücünü katılımcılarla buluşturuyor.

Bakan Kacır, IAC 2026'ya katılan astronotlarla Anadoludakiler pazarındaki stantları gezdi. Kacır ile astronotlar, bir şalın üzerine geleneksel Tokat ahşap baskısını uyguladı.

Astronotlara Türk kahvesi ikram edildi. Ebrunun nasıl yapıldığı anlatılıp uygulamalı olarak gösterilirken, ABD'li astronot Christopher Williams ebru yapmayı denedi.

Astronotlara Anadolu kültürünü yansıtan ürünlerden oluşan hediyeler de takdim edildi.

"Uluslararası Uzay Kongresi hem bilimsel yönü hem de ticari yönü olan bir etkinlik"

Bakan Kacır, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bu büyük uzay buluşmasına ilk kez ev sahipliği yaptığını söyledi.

111 ülkeden 10 binden fazla katılımcının bir arada olduğu "muhteşem" etkinliğin Antalya'da hayata geçirildiğini belirten Kacır, "Gerçekten hem Türkiye'mizin uzay bilimi ve teknolojileri alanındaki imkan ve kabiliyetlerini, yürüttüğümüz iddialı projeleri, insan kaynağımızın geldiği seviyeyi dünyaya tanıtıyor olmaktan hem de yeni uluslararası işbirliklerinin kapısını aralıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

Kacır, uzay denildiğinde akla astronotların geldiğine işaret ederek, kongreye 40'tan fazla astronotun iştirak ettiğini dile getirdi.

Astronotların kongre kapsamında çalışmalara katıldığına dikkati çeken Kacır, şöyle devam etti:

"Uluslararası Uzay Kongresi hem bilimsel yönü hem de ticari yönü olan bir etkinlik. Bilim insanlarının makaleler sunduğu, bundan sonraki bilimsel araştırmalar konusunda insanlığın hangi istikamette ilerleyebileceğine ve hangi alanlarda işbirlikleri yapılabileceğine dair yol haritalarının planlandığı bir etkinlik."

Kacır, etkinlikte dünyanın en büyük uzay şirketlerinin, kurumlarının ve yeni nesil uzay girişimlerinin bir araya geldiğini ifade ederek, etkinlik kapsamında misafir astronotlarla Burdur'daki Salda Gölü kıyısında bir bilim merkezi açtıklarını söyledi.

Uzay temalı bilim merkezini Burdur'a kazandırdıklarını belirten Kacır, "Bunun açılışını çok sayıda astronotumuzla yapmaktan büyük mutluluk duyduk. Çünkü büyük bir hatıra olacağına inanıyoruz. O bilim merkezinde yetişen çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğin bilim insanları ve astronotları olmasını hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Kacır, Salda Gölü ile Mars arasındaki benzerliğe işaret ederek, bu alanda çalışma yürüten bilim insanlarının buraya dikkat kesildiklerini dile getirdi.

"Yerel değerlerimizi dünya sahnesine taşıyor olmaktan memnuniyet duyuyoruz"

"Anadoludakiler"in kendileri için çok kıymetli bir proje olduğunu söyleyen Kacır, bunun Anadolu'nun dört bir yanından birikimi, beceriyi ve bereketi bir araya getirdikleri, Anadolu'nun tüm renklerini dünya sahnesine çıkardıkları bir etkinlik olduğunu belirtti.

Kacır, "Burada da IAC vesilesiyle uzay temalı ürünler ve hizmetler sunulmuş oldu. Gerçekten misafir astronotlar da çok keyif aldılar. Türkiye'nin tanıtımına katkı sunuyor olmaktan, aynı zamanda yerel değerlerimizi dünya sahnesine taşıyor olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz." dedi.

"Türkiye olarak yeryüzünde barış, uzayda barış diyoruz"

IAC 2026'ya ilişkin Kacır, şu değerlendirmede bulundu:

"IAC 2026 bugüne kadarki en büyük ve en görkemli uluslararası uzay kongresi oldu. Saygıdeğer Cumhurbaşkanı'mızın açılış törenine teşrif ediyor olması ve orada dünyayla paylaştığı mesajlar kongreye çok büyük bir anlam kazandırdı. Türkiye olarak yeryüzünde barış, uzayda barış diyoruz. Uzayın bir çatışma alanı olmasını, uzayın yeryüzündeki anlaşmazlıkların taşındığı bir mecra olmasını istemiyoruz. Uzayın, barış için, insanlık yararına işbirliklerinin yürütüldüğü, elde edilen kazanımların tüm insanlığın faydasına sunulduğu bir platform olmaya devam etmesini önemsiyoruz."

Kacır, 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde ilk kez bir deklarasyon yayımlandığını belirterek, "Ev sahibi ülke olarak bizim öncülük ettiğimiz Antalya Deklarasyonu da işte bu anlayışla hazırlandı ve pek çok ülkenin katılımına sunuldu. Çok sayıda ülkeden misafirlerimiz de 32 farklı katılımcı bu deklarasyona iştirak ettiler. Buradan dünyaya uzayda barış ve işbirliği mesajı verdik. Herkesle birlikte uzay ve herkes için uzay mesajı verdik. Böylelikle aslında uzay diplomasi tarihine de önemli bir katkıyı Türkiye olarak 77. Uluslararası Uzay Kongresi vesilesiyle sunmuş olduk." diye konuştu.

Bakan Kacır, IAC 2026'yı ziyaret eden öğrencilerle sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA