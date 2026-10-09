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Antalya Serik'te operasyonda uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

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Antalya'nın Serik ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, adreslerde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı..

Serik Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan M.K. ve A.D. sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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