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Alanya'da iki kuşa vahşeti sosyal medyada paylaşan şüpheli tutuklandı

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Alanya'da iki kuşa vahşeti sosyal medyada paylaşan şüpheli tutuklandı
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Alanya Konaklı Mahallesi'nde iki kuşa yönelik vahşi eylemleri kaydedip sosyal medyada paylaşan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklanarak Alanya L Tipi Cezaevine gönderildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki kuşa yönelik vahşi eylemlerini cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medyada paylaşan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olay, dün Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.T. isimli şahıs, iki kuşa yönelik gerçekleştirdiği eylemleri cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerde şüphelinin kuşlardan birinin başını ağzıyla kopardığı, diğer kuşun başını ise bıçakla kestiği anlar yer aldı. Şüphelinin söz konusu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından görüntüler büyük tepki topladı. Bunun üzerine Konaklı Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda Y.T. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Alanya L Tipi Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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