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Manavgat ve Aksu'da operasyonda 3 kilogram kokain ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı

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Manavgat ve Aksu'da operasyonda 3 kilogram kokain ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı
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Antalya'nın Manavgat ve Aksu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı. Antalya ve Manavgat Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla yürütülen çalışmada 3 kilogram kokain, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Antalya'nın Manavgat ve Aksu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Antalya ve Manavgat Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla, Antalya İl Jandarma Komutanlığınca Aksu ve Manavgat ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışma kapsamında 3 kilogram kokain, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda 1 zanlı gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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