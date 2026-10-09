Özdağ Manavgat'ta esnafı dinledi, eczacı fiyatlar yüzünden ilaç almayanları anlattı

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Haber: Batuhan DÜKEL / Kamera: Ünal AYDIN

(ANTALYA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya'nın Manavgat ilçesinde esnafı ziyaret ederek ekonomik sorunları dinledi. Bir eczacı, vatandaşların ekonomik nedenlerle ilaç almaktan vazgeçtiğini belirterek, "Fiyattan dolayı ilaç almaktan vazgeçen hasta çok oluyor" dedi. Özdağ ise "Pastadan, çikolatadan, ayakkabıdan vazgeçmek gibi bir şey değil bu, sağlığından vazgeçmek" değerlendirmesinde bulundu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya programı kapsamında Manavgat'ta esnaf ziyaretlerinde bulundu. Market, fırın, eczane ve dönerci esnafıyla görüşen Özdağ, işletmelerin ekonomik durumuna ilişkin bilgi aldı. Esnaf, artan maliyetler, düşen satışlar ve vatandaşların alım gücündeki azalmadan şikayet etti.

Özdağ, ziyaretleri sırasında tahin satan bir esnaftan kendisi ve Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu için tahin satın aldı.

"TURİZMDEN GELDİK, GELDİĞİMİZE PİŞMAN OLDUK"

Özdağ'ın ziyaret ettiği bir market işletmecisi, 11 aydır market işlettiğini, daha önce ise turizm sektöründe çalıştığını belirtti.

İç piyasadaki ekonomik duruma ilişkin konuşan esnaf, "İç piyasa berbat. Turizmden geldik, geldiğimize pişman olduk" dedi.

Özdağ, 1980 yılından bu yana faaliyet gösteren bir fırını da ziyaret etti. İşletmeciye geçen yıla göre işlerinin nasıl olduğunu soran Özdağ, maliyetlerin satış fiyatlarının üzerinde olduğu yanıtını aldı.

Fırıncı, "Kar marjlarımız berbat. Bizim hesabımıza göre birim başına maliyet 22 lira, bizim sattığımız fiyat 15 lira. Zarar ediyoruz" dedi.

Özdağ'ın, "Daha ne kadar devam edebilirsiniz böyle?" sorusuna esnaf, "Bir yıl anca, daha ötesi yok" yanıtını verdi.

Bunun üzerine Özdağ, şu değerlendirmede bulundu:

"Fırıncılık en temel gıda sektörü. Temelinde un, su ve tuz var. Girdi maliyetleri diğer sektörlere göre daha temel maliyetler. Buna rağmen birim başına 7 lira kayıptan bahsediyor arkadaşımız. Bir fırıncı gelecek seneyi göremiyor."

Fırıncı ise iktidara seslenerek, "Esnafı ve milleti daha çok düşünmeleri gerekiyor" dedi.

FON KRİZİ MAĞDURU ESNAF: "BENİM ANA PARAMI VERSİNLER YETER"

Özdağ'ın görüştüğü bir başka market işletmecisi ise fon krizi nedeniyle 16 milyon lira kayba uğradığını belirtti. Parasına erişemediği için işletmesinin giderlerini karşılayamadığını söyleyen esnaf, "Bağ-Kur'umu, dükkan kiramı ödeyemiyorum. Bütün param kilitli kaldı" diye konuştu. Yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkati çeken işletmeci, "Benim ana paramı versinler yeter" ifadelerini kullandı.

ECZACILAR: "FİYATTAN DOLAYI İLAÇ ALMAKTAN VAZGEÇEN HASTA ÇOK OLUYOR"

Esnaf ziyaretleri kapsamında bir eczaneye de giren Özdağ, eczacıya, "Ekonomik buhran eczacılık sektörünü de etkiledi mi?" diye sordu.

Eczacı, "Ödemeler konusunda zamlar yeterli olmuyor. Her gün gelen zamlar bizi de etkiliyor" yanıtını verdi.

Özdağ'ın ziyaret ettiği bir başka eczacı ise ekonomik sıkıntılar nedeniyle vatandaşların ilaç almakta zorlandığını belirterek, "Fiyattan dolayı ilaç almaktan vazgeçen hasta çok oluyor" dedi.

Bunun üzerine Özdağ, şu değerlendirmeyi yaptı:

"İşte bakın ekonomik buhranın ne noktaya geldiğinin en temel göstergelerinden bir tanesi bu. İlaç ihtiyacından vazgeçiyor. Pastadan, çikolatadan, ayakkabıdan vazgeçmek gibi bir şey değil bu, sağlığından vazgeçmek."

"İLACI ALMAKTAN VAZGEÇEBİLİYOR İNSANLAR"

Özdağ, ziyaret ettiği üçüncü eczanede de önceki eczacıyla yaptığı görüşmeyi aktararak vatandaşların ekonomik nedenlerle ilaç almaktan vazgeçip vazgeçmediğini sordu.

Eczacı, "Kesinlikle oluyor. Tüm kriz her şeyi etkiliyor. İlacı almaktan vazgeçebiliyor insanlar" dedi.

Özdağ'ın, ilaç almaktan vazgeçen vatandaşların ne yaptığını sorması üzerine eczacı, "Eski tabirle kocakarı ilaçlarıyla hallederim ben diyor" yanıtını verdi.

DÖNER USTASI: "EKONOMİK NEDENLERLE ET DÖNER SATAMIYORUZ"

Esnaf ziyaretlerini sürdüren Özdağ, bir kahvehaneye girerek vatandaşlarla selamlaştı ve çay içti.

Daha sonra bir dönerciyi ziyaret eden Özdağ, işletmenin ekonomik durumuna ilişkin bilgi aldı. Döner ustası, işlerin iyi gitmediğini, ekonomik nedenlerle et döner satamadıklarını ve bu nedenle tavuk döner yaptıklarını belirtti.

Özdağ, esnaf ziyaretlerinin ardından Manavgat'ta cuma namazını kıldı.

Kaynak: ANKA