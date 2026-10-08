Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Antalya'daki hal derneğinde Akcan ile görüştü

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(ANKARA)- Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği'ni ziyaret ederek Dernek Başkanı Nevzat Akcan ile bir araya geldi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya'daki temasları kapsamında Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği'ni ziyaret etti.

Özdağ, ziyarette Dernek Başkanı Nevzat Akcan ile görüştü. Ziyarete, Zafer Partisi Teşkilat Başkanı Musa Ertugan ve Antalya İl Başkanı Hamit Gençay Ağyurt da yer aldı.

Kaynak: ANKA