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Cumhurbaşkanı Erdoğan, SpaceX üst düzey yöneticilerini kabul etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, SpaceX üst düzey yöneticilerini kabul etti
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Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) tarafından Antalya NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin (IAC) açılışına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, programının ardından SpaceX üst düzey yöneticileri Rebecca Hunter ve Michael Nicolls'u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) tarafından Antalya NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin (IAC) açılış programının ardından, SpaceX üst düzey yöneticileri Rebecca Hunter ve Michael Nicolls'u kabul etti.

Kabulde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar da yer aldı.

Kaynak: AA
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