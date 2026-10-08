Antalya'da atık malzemeleri sanata dönüştüren Kürşat Gür 200'den fazla eser yaptı

Antalya'da yaklaşık 30 yıldır atık malzemeleri adeta sanat eserlerine dönüştüren 56 yaşındaki Kürşat Gür, bit pazarları ve hurdalıklardan topladığı bilgisayar parçalarından eski video cihazlarına, matkaplardan elektrikli süpürgelere kadar çok sayıda malzemeyi günlük hayata taşıyor.

Antalya'da çocukluk yıllarından itibaren kullanılmayan malzemelerden oyuncaklar ve çeşitli figürler yapan Kürşat Gür, 1997 yılında atık malzemeler üzerinde çalışmalarına başladı. 2006 yılında ise kendi atölyesini kurarak çalışmalarını daha profesyonel şekilde sürdürmeye başladı. Yaklaşık 30 yıldır ileri dönüşüm sanatıyla uğraşan Gür, bugüne kadar 200'ün üzerinde atık malzemeyi adeta sanat eserine dönüştürdü. Çalışmalarında bilgisayar parçalarından eski video cihazlarına, matkaplardan elektrikli süpürgelere kadar çok sayıda farklı malzeme kullanıyor. Hobi olarak başladığı bu yolda hurdalık malzemeleri kullandığı teknikle günlük yaşama taşıyan Gür, atölyesini bir sergi alanına çevirdi.

"Her türlü atık malzemeyi estetik kaygıyla dönüştürüyorum"

Gür, çalışmalarına ilişkin, "İleri dönüşüm sanat deniyor buna. Ömrü dolmuş atık malzemeleri tekrar estetik kaygıyla günlük hayatımıza taşıyoruz. Burada bilgisayar ana devre kartlarından distopik bir şehir düşündüm. Eski videoların parçalarını kullandım. Şaryolardan balıklar yaptım. Eski matkaplardan büstler yaptım. Yani her türlü malzemeyi tekrar kullanıyorum" dedi.

"200'den fazla çalışma yaptım"

Sanata olan ilgisinin çocukluk yıllarında başladığını ifade eden Gür, "Çocukluktan beri kendimiz tel arabaları yapardık. Oyuncaklarımızı bile kendimiz yapardık. Sonra bir şeyleri birbirine benzetmek, bundan insan olur, bundan kedi olur diye düşünürdük. 2006 yılına kadar amatörce uğraştım. Sonra el becerileriniz gelişiyor, düşünceleriniz değişiyor. 200'ün üzerinde çalışma yaptım" diye konuştu.

İlk çalışmalarını 1997 yılında yaptığını anlatan Gür, o dönemde "ileri dönüşüm" kavramının bugünkü kadar bilinmediğini belirtti. Yaptığı eserlerin çevresi tarafından ilk etapta yeterince ilgi görmediğini belirterek buna rağmen çalışmalarından vazgeçmediğini ifade eden Gür, "1997 yılında denemeleri yaptım. O zaman ileri dönüşüm diye bir anlayış yoktu. Daha doğrusu atık diye bir şey yoktu. Ben de bu atıklardan heykeller yaptım. Herkes '"Bu ne"' diye bakıyordu. Toplumdan karşılık görmeyince bıraktım ama duramadım. Tekrar yine çerden çöpten eserler yapmaya devam ettim" dedi.

"Atıklar hem sanat eserine hem günlük kullanım ürününe dönüşüyor"

Bugüne kadar 200'ün üzerinde çalışma yaptığını belirten Gür, eserlerinin bir bölümünün günlük hayatta kullanılabilir nitelikte olduğunu, bir bölümünün ise dekoratif amaç taşıdığını söyledi. Gür, "Yaptığım ürünler hem günlük hayatımızın içinde işlev kazanabiliyor hem de dekor amaçlı kullanılabiliyor. Örneğin elektrik süpürgesinden bir lamba yaptım. Bu işlevi olan bir ürün. Ama işlevi olmayan, estetik kaygılar taşıyan, evde süs olarak kullanabileceğiniz çalışmalarım da var" ifadelerini kullandı.

Gür, malzemeleri çoğunlukla bit pazarları ve hurdalıklardan temin çevresindeki insanların kullanmadıkları eşyaları da kendisine getirdiğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı