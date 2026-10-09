Brezilya'nın ilk astronotu Pontes, Antalya'da hayallerini anlattı

Brezilya'nın ilk astronotu ve Senato üyesi Marcos Pontes, uzaya çıkış anına ilişkin, "Ana motorların kapanmasının ardından eldivenlerimi çıkardım. Eldivenler havada önümde süzülüyordu. İşte o an, hayallerimi gerçekleştirdiğimi hissettim." dedi.

Pontes, Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) tarafından AA'nın "Global İletişim Ortaklığı"nda Antalya'da düzenlenen Uluslararası Uzay Kongresi'nde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Daha önce Hava Kuvvetlerinde test pilotu ve havacılık mühendisi olan Pontes, Brezilya'nın Uluslararası Uzay İstasyonu programına katıldığı dönemde NASA'nın astronot seçimi yaptığını anlattı.

Pontes, gönderilecek "Brezilyalı astronot" için tek kontenjan olduğunu ve NASA'nın seçmelerine katıldığını belirterek, "1998'de astronot sınıfına katıldım. Houston'a gittim ve profesyonel astronot ve görev uzmanı olmak için iki yıl eğitim aldım." dedi.

ABD'de Uzay Mekiği Programı kapsamında uçuş gerçekleştirmeyi planlarken 2003'te Columbia Uzay Mekiği kazasının meydana geldiğini ve tüm uçuşların durdurulduğunu söyleyen Pontes, sonraki süreci şöyle anlattı:

"Bunun üzerine beni Rusya'ya gönderdiler. Böylece Ruslarla birlikte uçma fırsatım oldu. 2005'te eğitim için Rusya'ya gönderildim. 2006'da ise Soyuz TMA-8 ile uzaya çıktım. Uluslararası Uzay İstasyonu'na gittim ve oradaki sistemler üzerinde çalıştım. O dönemde Uluslararası Uzay İstasyonu'nun iletişim sisteminin bir bölümünü kuruyorduk. Dolayısıyla benim temel görevim buydu."

Pontes, Expedition 13 ile Expedition 12 görevleri arasındaki dönemde yer aldığını ve yaklaşık 10 gün kalarak sistemleri hazırladığını ifade ederek daha sonra Houston'a döndüğünü ve 2018'e kadar NASA'da çalıştığını belirtti.

Ardından Brezilya'da Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanı ve aynı zamanda İletişim Bakanı olarak görev yapmak üzere atanan Pontes, kariyerinin uzay çalışmalarından siyasete doğru seyrettiğini söyledi.

"Kalbinize inanın, bütün hayallerinize inanın"

Pontes, Brezilya'nın Sao Paulo eyaletindeki küçük bir kentte dünyaya geldiğini belirtti.

"Yoksul bir aileden geliyorum ve buradan başlamam önemli çünkü hikayem buradan başlıyor." diyen Pontes, şunları dile getirdi:

"Eve katkı sağlamak amacıyla 14 yaşımda çalışmaya başladım. Şehirdeki demir yolu sisteminde elektrikçi çırağı olarak çalışıyordum. Hava Kuvvetlerine girmek için ders çalıştığımı hatırlıyorum çünkü havaalanına gider, uçakları izlerdim ama uçuş dersleri alacak param yoktu. Oradaki pilotlar bana, 'Hava Kuvvetlerine git. Orada uçabilirsin ve çok iyi bir kariyer yapabilirsin.' diyorlardı."

Brezilya'da Hava Kuvvetleri Akademisine kabul edilmek için o dönem sınavları geçmenin zor olduğunu belirten Pontes, hem ders hem de para kazanmak zorunda olduğunu söyledi.

Arkadaşlarının ona neden çok ders çalıştığını sorduklarını, pilot olmasının mümkün olmadığını, bunun sadece zenginlerin yapabileceği bir iş olduğunu söylediklerini aktaran Pontes, "Bir hayaliniz olduğunda ve hayallerinizi başkalarına anlattığınızda, genellikle size bunun zor olduğunu, imkansız olduğunu ve benzeri şeyleri söylerler. Bu yüzden gençlere, çocuklara söylediğim şey şu: İnsanların zihninize yerleştirmeye çalışacağı olumsuz şeylere kulak asmayın. Kalbinize inanın, bütün hayallerinize inanın." dedi.

Sınavları geçip pilotluğa seçildiğini, ardından savaş ve test pilotu olduğunu anlatan Pontes, annesinin kendisine çocukken, "Hayatta istediğin her şey olabilirsin. Yeter ki ders çalış, çok çalış, vazgeçme ve senden beklenenden her zaman daha fazlasını yap." dediğini aktardı.

Pontes, yıllar sonra roketin içinde fırlatma anı geldiğinde, kalkıştan 6 saniye önce motorların çalışmaya başladığını söyleyerek, "Ana motorların kapanmasının ardından eldivenlerimi çıkardım. Eldivenler havada önümde süzülüyordu. İşte o an, hayallerimi gerçekleştirdiğimi hissettim. Daha sonra emniyet kemerlerimi biraz gevşettim, küçük pencereden dışarı baktım ve bu güzel mavi gezegeni gördüm. Gezegenin rengi, annemin gözlerinin rengiyle tamamen aynıydı ve o anda annemin bana söylediği ilk şey aklıma geldi." diye konuştu.

Astronot olmak isteyen gençlere seslenerek hayallerine sarılmalarını ve yeterince çaba göstermelerini isteyen Pontes, sonunda istedikleri yere ulaşacaklarını belirtti.

Pontes, Antalya'ya ilk kez geldiğini, dünyanın en çok ziyaret edilen şehri olmasını şimdi anladığını dile getirdi.

Doğal güzelliklerin yanı sıra tarihi bölgelerin de ilgisini çektiğini anlatan Pontes, Kongre süresince çok sayıda kişiyle bir araya geldiğini söyledi.

Pontes, "Bu da konuşmak, öğrenmek ve diğer ülkelerin ya da şirketlerin neler yaptığını, hangi çalışmalar üzerinde çalıştıklarını görmek için güzel bir fırsat." diye konuştu.

Kaynak: AA