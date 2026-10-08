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Antalya'da son bir haftada kaçakçılık operasyonunda 23 şüpheliye adli işlem yapıldı

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Valilik açıklamasına göre Antalya'da son bir haftada kaçakçılık ve organize suçlara yönelik operasyonlar düzenlendi. Kepez, Muratpaşa, Alanya ve Manavgat'ta yapılan çalışmalarda 23 şüpheliye adli işlem yapıldı, 1 şüpheli tutuklandı, 4 aranan şüpheli yakalandı.

Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında son bir haftada operasyonlar düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kaçakçılık ve organize suçlara yönelik Kepez, Muratpaşa, Alanya ve Manavgat ilçelerinde çalışmalar gerçekleştirdi.

Çalışmalarda, "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek" suçundan 1 olayda 1 şüpheliye, "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek" suçundan 13 olayda 23 şüpheliye adli işlem yapıldı.

"İrtikap" suçundan 1 olayda 1 şüpheli tutuklandı.

Aranan kişilere yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda ise 4 şüpheli yakalandı.

İş yeri, depo ve ikametlerde yapılan aramalarda, 8 bin 282 kaçak sigara, 2 bin 568 kaçak tıbbi malzeme, 2 bin 20 kaçak emtia, 707 kaçak elektronik sigara ve 19 litre kaçak içki ele geçirildi.

Kaynak: AA
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