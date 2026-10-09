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Antalya Serik'te motosiklet sepetinde 900 gram metamfetamin bulundu, 2 şüpheli tutuklandı

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Antalya Serik'te motosiklet sepetinde 900 gram metamfetamin bulundu, 2 şüpheli tutuklandı
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Antalya’nın Serik ilçesinde motosikletin sepet kısmında 900 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Serik Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin 8 Ekim’de Kadriye Mahallesi’nde yaptığı aramada uyuşturucu bulundu.

Antalya'nın Serik ilçesinde motosiklet sepetinde 900 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Serik Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik 8 Ekim'de fiziki takip gerçekleştirildi. Yapılan çalışmada Kadriye Mahallesi Anız Mezarlığı civarında tespit edilen M.K. ve A.D'nin bulunduğu araç ve motosiklette arama yapıldı. Aramada motosikletin sepet kısmında 900 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından aynı gün sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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