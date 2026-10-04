'Berna'yı arıyorum' dedi, 13 yerinden bıçaklandı

"Berna'yı arıyorum" dedi, 13 yerinden bıçaklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 20 yaşındaki gencin 13 bıçak darbesiyle öldürülmesiyle ilgili gözaltına alının baba ve 16 yaşındaki kızı tutuklandı. Şüpheli babanın ifadesinde evin çevresinde dolaşırken görüp kimi aradığını sorduğu gencin "Berna'yı arıyorum" cevabı üzerine "Berna kim?" diye sorduğunda "4 aylık karım" cevabını alınca çıkan tartışmada bıçakladığını söylediği öğrenildi. Kızın ise ifadesinde genci babasının isteğiyle bölgeye çağırdığını söylediği bildirildi.
- Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 20 yaşındaki Yasin Erdem Bayır, vücuduna aldığı 13 bıçak darbesiyle hayatını kaybetti.
- Olayla ilgili gözaltına alınan Mustafa Ö. (47) ve kızı B.Ö. (16) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
- Mustafa Ö., kızı B.Ö. ile görüştüğü için Yasin Erdem Bayır'ı bıçakladığını kabul etti; olayda kullanılan bıçak olay yerine yaklaşık 500 metre mesafedeki ormanlık alanda bir taşın altında bulundu.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Yasin Erdem Bayır'ı bıçaklayarak öldüren Mustafa Ö. ile kızı B.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan baba ile kızı tutuklandı.
ÇOK SAYIDA BIÇAK DARBESİ İLE ÖLDÜRÜLDÜ
Olay, Gazipaşa ilçesi İnceğiz Mahallesi Özeğir mevkiinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Yol üzerinde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları kontrolde isminin Yasin Erdem Bayır (20) olduğu öğrenilen gencin vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesi ile hayatını kaybettiğini belirledi.
KIZ ARKADAŞININ BABASI BIÇAKLAMIŞ
Jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından vücudunda 13 bıçak darbesi bulunduğu öğrenilen Bayır'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin çalışmaları sonucunda Yasin Erdem Bayır'ın 16 yaşındaki B.Ö. isimli kız ile görüştüğü için B.Ö.'nün babası Mustafa Ö. (47) tarafından bıçaklandığı tespit edildi.
Mustafa Ö. gözaltına alınırken, kızı B.Ö. de ifadesine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Mustafa Ö. ifadesinde cinayeti kabul ederken, olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak ise olay yerine yaklaşık 500 metre mesafede bulunan ormanlık alanda bir taşın altında bulundu. Cinayetle ilgili soruşturma sürerken, 20 yaşındaki gencin cenazesi bugün yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alındı. 13 bıçak darbesi ile öldürülen gencin cenazesi, toprağa verilmek üzere Alanya ilçesine götürüldü.
"BERNA KARIM" DEYİNCE ÖLDÜRÜLMÜŞ
Olayın ardından gözaltına alınan baba Mustafa Ö. ve kızı B.Ö., bugün çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüpheli baba Mustafa Ö.'nün ifadesinde Yasin Erdem Bayır'ı evinin çevresinde dolaşırken görüp kimi aradığını sorduğunu, Yasin Erdem'in "Berna'yı arıyorum" cevabı üzerine "Berna kim?" diye sorduğunda "4 aylık karım" cevabını aldığını, çıkan tartışma sonucu Yasin Erdem Bayır'ı bıçakladığını söylediği öğrenildi. Kızı B.Ö.'nün ise ifadesinde Yasin Erdem'i babasının isteğiyle bölgeye çağırdığını söylediği bildirildi.