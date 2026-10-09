Antalya'da 6 kurbağa heykeline zarar verildi, biri söküldü, birinin kolları kırıldı

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ANTALYA'da kent estetiğine renk katan, özellikle çocukların ilgi odağı olan kurbağa heykelleri tahrip edildi. Kimliği belirsiz kişiler, 6 heykelden birini yerinden söküp sadece ayak kısımlarını bırakırken, diğer bir heykelin kollarını parçaladı.

Muratpaşa ilçesinde kentin işlek caddelerinden Işıklar Caddesi üzerindeki Karaalioğlu Parkı girişine, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından farklı şekillerde kurbağa figürlerinin yer aldığı 6 heykel yerleştirildi. Cadde üzerinden geçenlerin ve parka gelen özellikle çocukların dikkatini çeken, ziyaretçilerin fotoğraflar çektirdiği yıllara meydan okuyan heykellere zarar verildi.

6 heykelden 1'i tamamen yerinden sökülürken, sadece toprağa sabitlenen ayak kısımları kaldı. Diğer heykellerden 1'inin ise kolları kırıldı. Kimliği belirsiz kişiler tarafından zarar verilen kent estetiğine renk katan heykellerin kırılmış hali, görenleri üzdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı