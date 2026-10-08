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Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklet çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişinin iş yerinin önüne bıraktığı motosikleti çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.M'nin iş yerinin önüne bıraktığı motosikletinin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yapılan inceleme sonucunda hırsızlık olayını C.U'nun gerçekleştirdiğini tespit etti.

Çaldığı motosikletle yakalanan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

C.U, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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