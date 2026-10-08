Antalya Manavgat'ta iki motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Antalya Manavgat'ta iki motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya’nın Manavgat ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, Bahçelievler Mahallesi 5056 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Demokrasi Bulvarı yönünde seyreden Hasan A. T.'nin kullandığı 07 BLU 474 plakalı motosiklet, Atatürk Ortaokulu yönünde ilerleyen Recep E.'nin kullandığı 07 CKN 704 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada, sürücüler ile 07 BLU 474 motosikletteki Zehra T. yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı