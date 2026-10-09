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Antalya Manavgat'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaralandı

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Antalya Manavgat'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaralandı
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Antalya'nın Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi'nde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı, 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Antalya'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.S. idaresindeki 07 BZS 040 plakalı otomobil, dönüş yaptığı sırada M.B. yönetimindeki 07 BLV 950 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü M.B. yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. M.B., ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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