TÜBİTAK, Antalya'daki 77. Uzay Kongresi'nde uzay teknolojilerini sergiliyor

TÜBİTAK uzay araştırmaları alanındaki çalışmalarını 5-9 Ekim tarihlerinde Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde (IAC 2026) ortaya koyuyor. Dünyanın en büyük uzay etkinliği olarak kabul edilen 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026), Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştiriliyor.

Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ev sahipliğinde ve SAHA İstanbul eş ev sahipliğinde yürütülen IAC 2026, kongrenin son gününde kapılarını herkese açıyor. Katılımcıların havacılık ve uzay teknolojileri, astronomi, biyoloji, fizik, tasarım ve mühendislik gibi farklı disiplinlerle etkileşim kurmalarını sağlamak amacıyla 11 atölye etkinliği ve güneş teleskobuyla gökyüzü gözlem etkinliği gerçekleştirilecek. TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı tarafından hazırlanan ve "Future Space" alanına kurulan 300 metrekarelik Ufkun Ötesinde Sergisi katılımcıların ziyaretine açık olacak. 56 Milli Teknoloji Atölyesi koordinatörü ve mülakatla seçilen 150'ye yakın gönüllü ise diğer günler olduğu gibi Halk Günü'nde de alan koordinasyonunda görev alacak.

Teknolojiler sergileniyor

NEST Kongre ve Fuar Merkezi Salon 1'deki Türkiye pavilyonunda yer alan TÜBİTAK enstitü ve araştırma merkezleri geliştirdikleri en yeni uzay teknolojileri ve ürünlerini sergiliyor. GÖKTÜRK_I ve SPPOD-M; Nano Uydu Güneş Paneli Çözümleri/Mikro ve Large Area Güneş Paneli Çözümleri; Türk Bilim Üssü maketi; Rubidyum Atomik Saat, Manyetometre ve Tork Çubuğu ve Atomik Spin Jiroskop; 1/3 ölçekli Türkiye'nin Ay Görevi-Uzay Aracı maketi, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'ya ait orijinal uzay kıyafeti, TÜRKSAT 6A ve İMECE uydu maketleri ile uydu ekipmanları; Detonasyon Motoru, Isıl Pil, Optik Bileşenler ve Dikey İnişli Roket dünyanın dört bir yanından gelen araştırmacı ve uzay meraklılarının ziyaretine sunuluyor.

Kongre süresince araştırmacılar tarafından insanlı uzay uçuşlarından itki sistemlerine, mikro yerçekimi araştırmalarından ilk Türk Ay görevine dek birbirinden farklı konuda 50'den fazla bildiri sunularak TÜBİTAK'ın uzay alanındaki birikim ve yetkinliği uluslararası bilim camiasıyla paylaşılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı