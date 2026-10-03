Antalya'nın Serik ilçesinde galeride 6 aracı kundaklayan şüpheli emniyete teslim oldu

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Antalya'nın Serik ilçesinde bir otomobil galerisindeki 6 aracın kundaklanması sonucu çıkan yangın, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Antalya-Alanya D400 kara yolu Yeni Mahalle'de bulunan bir otomobil galerisine elinde benzin bidonu ile gelen bir kişi, 6 otomobilin üzerine benzin dökerek ateşe verdi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 6 araç kullanılamaz hale geldi.

Şüpheli Serkan K'nin İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim olduğu öğrenildi.

Olay anı güvenlik kamerasında

İş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, elinde benzin bidonuyla galeriye gelen bir kişinin yanıcı maddeyi araçların üzerine döktükten sonra araçları ateşe vererek hızla olay yerinden uzaklaştığı yer alıyor.

Kaynak: AA