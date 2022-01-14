Alışveriş Merkezi Haberleri - Alışveriş Merkezi Haber - Haberler
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Alışveriş Merkezi Haberleri

Alışveriş Merkezi haber, Alışveriş Merkezi son dakika haberleri ve gelişmeleri.

LG endüstriyel ekranlar iç ve dış mekanlarda daha etkin

LG endüstriyel ekranlar iç ve dış mekanlarda daha etkin

LG'nin farklı boyut ve özelliklerde sunulan geniş ürün yelpazesi, işletmelerin kullanım amacına ve mekanın tasarımına uygun olarak pek çok farklı ihtiyaca en uygun ekran çözümünü sunarken, cihazların tasarımları mekanların etkinliğini artırıyor.
Alışveriş Merkezi - 9 Dakika Önce
Türkiye'nin desteğiyle Tel Abyad'da Barış Pınarı Caddesi açıldı

Türkiye'nin desteğiyle Tel Abyad'da Barış Pınarı Caddesi açıldı

Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad ilçesinde, Türkiye'nin desteklediği Tel Abyad Yerel Meclisi'nin ekonomik kalkınma çalışması kapsamında düzenlenen Barış Pınarı Caddesi, törenle açıldı.
Alışveriş Merkezi - 45 Dakika Önce
Üniversite öğrencilerinden Büyükkılıç'a 'Çamaşırhane' teşekkürü

Üniversite öğrencilerinden Büyükkılıç'a 'Çamaşırhane' teşekkürü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, alışveriş merkezlerinde gerçekleştirdiği ziyaret esnasında gençlerle bir araya gelirken, üniversite öğrencileri ücretsiz olarak verilen çamaşırhane hizmeti nedeniyle Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti.
Alışveriş Merkezi - Dün 12:53
Aşısız Kenyalıların kendi ülkelerine girişine izin verilmiyor

Aşısız Kenyalıların kendi ülkelerine girişine izin verilmiyor

Kenya, yurt dışından Kovid-19 aşısı olmadan dönen vatandaşlarına getirdiği ülkeye giriş yasağını uygulamaya koydu.
Alışveriş Merkezi - Dün 11:55
Menemen Belediyesi halk sağlığını korumak için çalışmalarına aralıksız devam etti

Menemen Belediyesi halk sağlığını korumak için çalışmalarına aralıksız devam etti

Zabıta Müdürlüğü bir yıllık dönemde vatandaşlardan gelen 10 bin 800 ihbar ve şikâyete müdahale etti. Kabahatler Kanunu kapsamında 1150 zabıt tuttu, Menemen Belediyesi Encümeni kararları doğrultusunda ise 744 yasal işlem gerçekleştirdi.
Alışveriş Merkezi - Dün 11:40
AVM, 114 yıllık şadırvana komşu oldu

AVM, 114 yıllık şadırvana komşu oldu

Balıkesir'de yeni yapılan bir alışveriş merkezi, 114 yıl önce Ömer Ali Bey tarafından yaptırılan tarihi şadırvana adeta komşu oldu.
Alışveriş Merkezi - Dün 00:59
Türkiye'nin parlayan yıldızı Düzce, Dedeman ile şehrin ilk ve tek markalı oteline kavuşuyor

Türkiye'nin parlayan yıldızı Düzce, Dedeman ile şehrin ilk ve tek markalı oteline kavuşuyor

Turizm sektörünün köklü markası Dedeman Hotels & Resorts International ile Düzce'nin önde gelen şirketlerinden Algün İnşaat'ın iş birliğiyle gerçekleştirilecek Park Dedeman Düzce için imzalar atıldı.
Alışveriş Merkezi - Dün 00:59
Seren Serengil "Yeni yıl planlaması yaptık"

Seren Serengil "Yeni yıl planlaması yaptık"

Uzun süredir sağlık problemleri ile gündemde olan Seren Serengil ve sevgilisi Mustafa Rahman, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. İşte detaylar…
Alışveriş Merkezi - 12.01.2022
Hem iş hem alışveriş

Hem iş hem alışveriş

Ekranların tanınan sunucu ve yorumcusu Bircan Bali önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. İşte detaylar…
Alışveriş Merkezi - 12.01.2022
Alışveriş merkezi 114 yıllık şadırvana komşu oldu

Alışveriş merkezi 114 yıllık şadırvana komşu oldu

Alışveriş merkezi 114 yıllık şadırvana komşu oldu Balıkesir'de şehrin simgesi şadırvan, AVM'nin gölgesinde kaldı Balıkesir'de yeni yapılan bir alışveriş merkezi, 114 yıl önce Ömer Ali Bey tarafından yaptırılan tarihi şadırvana adeta komşu oldu.
Alışveriş Merkezi - 12.01.2022
Mert Kılıç "Eşimin oyunculuğuna hayranım"

Mert Kılıç "Eşimin oyunculuğuna hayranım"

Başarılı oyuncu Aslıhan Güner geçtiğimiz günlerde eşi Mert Kılıç ile birlikte Metropol İstanbul'da görüntülendi. İşte detaylar…
Alışveriş Merkezi - 11.01.2022
Son Dakika | Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile Avrupa Konseyi Başkanı Michel görüştü

Son Dakika | Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile Avrupa Konseyi Başkanı Michel görüştü

Son dakika gündem haberine göre Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkesinde yaşanan olaylara Afganistan, Orta Asya ve Orta Doğu'dan savaşçıların katıldığını bildirdi.
Alışveriş Merkezi - 10.01.2022
Dünyada enerjinin yüzde 40'ı binalarda tüketiliyor

Dünyada enerjinin yüzde 40'ı binalarda tüketiliyor

Yaşamanın sürdürülebilir olmasında büyük bir paya sahip olan enerjinin verimliliği ve tasarrufunun sağlanması için ev ve iş yerlerinde alınabilecek önlemlere dikkat çeken Çevre Sağlığı Programı Öğr. Gör. Hasan Ateş, "Dünyada enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 40'ı binalarda tüketiliyor "dedi.
Alışveriş Merkezi - 10.01.2022
Son Dakika | Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü Kazakistan gündemiyle olağanüstü toplandı - Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev

Son Dakika | Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü Kazakistan gündemiyle olağanüstü toplandı - Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev

Son dakika haberi: Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kazakistan'a karşı saldırganlıkta, yabancı militanlar dahil teröristlerin yer aldığından emin olduğunu belirterek, "Kazakistan'a yönelik silahlı eylemleri sert şekilde engelleyeceğiz.
Alışveriş Merkezi - 10.01.2022
İzmir'in en büyük kentsel dönüşüm projelerinden 'Forum Göztepe' hayata geçiyor

İzmir'in en büyük kentsel dönüşüm projelerinden "Forum Göztepe" hayata geçiyor

Alışveriş merkezi, rezidans, konut ve karma projeleriyle 25 yıldır Türkiye'de ve dünyada 12 milyon metrekarelik proje inşa eden ve toplamda 8 milyar dolardan fazla yatırıma imza atan Turkmall, İzmir'in en büyük kentsel dönüşüm projelerinden olan Forum Göztepe'nin lansman toplantısını gerçekleştirdi.
Alışveriş Merkezi - 10.01.2022
Esenyurt'ta iki grubun kavgasıyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Sorumlular gözaltına alındı

Esenyurt'ta iki grubun kavgasıyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Sorumlular gözaltına alındı

Esenyurt'ta mahalleliyle yabancı uyruklu bir grubun tartışması meydan savaşına döndü. Taş, sopa, tekmenin kullanıldığı kavgada bir alışveriş merkezi maddi zarar görürken olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Olayın ardından açıklama yapan İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, "Filistinli bir kişiyle sigara isteme nedeniyle başlayan tartışma kolluk kuvvetlerimizin müdahalesi ile sona erdi. Yabancı düşmanlığı üzerinden oy avcılığı yapmaya çalışan Ümit Özdağ ve benzerlerine yazıklar olsun!" dedi.
Alışveriş Merkezi - 10.01.2022
Alışveriş merkezinde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü programı

Alışveriş merkezinde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü programı

Mardin'de alışveriş merkezinde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle program düzenlendi.
Alışveriş Merkezi - 09.01.2022
Melis Sezen: Yapıcı eleştiriler bizi mutlu ediyor

Melis Sezen: Yapıcı eleştiriler bizi mutlu ediyor

Son dönemde başarılı performansıyla dikkat çeken güzel oyuncu Melis Sezen, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. İşte detaylar…
Alışveriş Merkezi - 08.01.2022
Ayder Kar Şenlikleri 29-30 Ocak tarihlerinde yapılacak

Ayder Kar Şenlikleri 29-30 Ocak tarihlerinde yapılacak

Ayder Güzelleştirme Derneği Başkanı Hasan Özgen, bu yıl 14.'sü yapılacak olan Ayder Kar Şenlikleri'nin 29-30 Ocak tarihlerinde yapılacağını söyledi.
Alışveriş Merkezi - 08.01.2022
Çankırı'da Sarıkamış şehitleri anıldı

Çankırı'da Sarıkamış şehitleri anıldı

Çankırı'da, Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı dolayısıyla şehitleri anma töreni düzenlendi.
Alışveriş Merkezi - 08.01.2022
Zonguldak'ta jandarmadan 'Huzur ve Güven' uygulaması

Zonguldak'ta jandarmadan "Huzur ve Güven" uygulaması

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen "Bölgesel Huzur ve Güven" uygulamasında 15 şahıs yakalandı.
Alışveriş Merkezi - 08.01.2022
Alışveriş merkezi müşteri memnuniyeti için kendi kartını geliştirdi

Alışveriş merkezi müşteri memnuniyeti için kendi kartını geliştirdi

Mardin'in en büyük alışveriş merkezi olan Mardian Mall müşterilerine kazandırmak için kendi kartını geliştirdi.
Alışveriş Merkezi - 07.01.2022
Kent merkezine EDS kurulacak

Kent merkezine EDS kurulacak

Afyonkarahisar kent merkezine Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) yapılacak.
Alışveriş Merkezi - 07.01.2022
ABD'nin Colorado eyaletindeki büyük yangından sonra ceset kalıntısı bulundu

ABD'nin Colorado eyaletindeki büyük yangından sonra ceset kalıntısı bulundu

ABD'nin Colorado eyaletinde meydana gelen bölge tarihinin en büyük yangını olarak bildirilen Marshall yangını sonrasında kaybolan insanları kurtarma çalışmalarında ceset kalıntısına rastlandığı belirtildi.
Alışveriş Merkezi - 06.01.2022
Kırşehir'in en yaşlı kadın terzisi çırak bulamıyor

Kırşehir'in en yaşlı kadın terzisi çırak bulamıyor

Kırşehir'in en yaşlı kadın terzisi çırak bulamıyorKIRŞEHİR Kırşehir'in tarihi Ahi Çarşısında 30 yıldır terzilik yapan ve çarşıdaki 3 terzi kadından birisi olan 52 yaşındaki Emine Özbek mesleğini öğretecek çırak bulamıyor.
Alışveriş Merkezi - 06.01.2022
AVM'de akılalmaz kaza! Arkadaşıyla şakalaşırken kafası yürüyen merdivene sıkıştı

AVM'de akılalmaz kaza! Arkadaşıyla şakalaşırken kafası yürüyen merdivene sıkıştı

Endonezya'daki bir alışveriş mağazasında yaşanan olay gündem yarattı. AVM'deki mağazalardan birinin çalışanı, arkadaşıyla şakalaşırken kafasını yürüyen merdivene sıkıştırdı. Talihsiz adamı çevredekiler güçlükle kurtarırken, vücudunda ciddi bir yaralanma bulunmadığı açıklandı. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.
Alışveriş Merkezi - 05.01.2022
Fatih'te 'dur' ihtarına uymayan sürücü yakalandı

Fatih'te "dur" ihtarına uymayan sürücü yakalandı

Fatih'te trafik denetimi sırasında "dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.
Alışveriş Merkezi - 05.01.2022
Yeni yılda yeni sürprizler

Yeni yılda yeni sürprizler

Güzel oyuncu Aslıhan Karalar önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Akşam saatlerinde tek başına alışverişe çıkan oyuncu, soğuk havaya rağmen beyaz şık kombini ve güzelliğiyle dikkat çekti. İşte detaylar…
Alışveriş Merkezi - 05.01.2022
Tekirdağ'da uyuşturucuya geçit yok

Tekirdağ'da uyuşturucuya geçit yok

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentin farklı noktalarında yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Alışveriş Merkezi - 05.01.2022
TAV Güvenlik K9 köpekleriyle Kovid-19 kontrolüne başlayacak

TAV Güvenlik K9 köpekleriyle Kovid-19 kontrolüne başlayacak

TAV Güvenlik, özellikle patlayıcı ve yasaklı madde tespitinde uzun yıllardır başarıyla görev yapan K9 köpeklerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) virüsünü tespit edebilmek amacıyla eğitiyor.
Alışveriş Merkezi - 05.01.2022
Nikahtan bir gün önce son model otomobil kazandılar

Nikahtan bir gün önce son model otomobil kazandılar

Nikahtan bir gün önce son model otomobil kazandılar Deniz Şentürk: "Evliliğimizin şansına olduğunu düşünüyorum" Espark Alışveriş Merkezi Müdürü Berkay Damgacı "Nikahta keramet vardır derler, bunun da tam bir örneğini yaşamış olduk" Espark Alışveriş Merkezi'nde yapılan otomobil çekilişinin bu...
Alışveriş Merkezi - 04.01.2022
ABD'nin Colorado eyaletinde tarihin en büyük yangını kar yağışlarıyla söndü

ABD'nin Colorado eyaletinde tarihin en büyük yangını kar yağışlarıyla söndü

ABD'nin Colorado eyaletinde yaklaşık 2 bin 500 hektarlık alanda etkili olan, bölge tarihinin en büyük yangını kar yağışlarıyla sona erdi.
Alışveriş Merkezi - 02.01.2022
Ceylan Karavil'de yeni yıl coşkusu

Ceylan Karavil'de yeni yıl coşkusu

Ceylan Karavil AVM'de yeni yılı coşkuyla kutlandı, Big Bando takımı ile vatandaşlar doyasıya coştu.
Alışveriş Merkezi - 31.12.2021
Ceylan Karavil'de yeni yıl coşkusu

Ceylan Karavil'de yeni yıl coşkusu

Ceylan Karavil AVM'de yeni yılı coşkuyla kutlandı, Big Bando takımı ile vatandaşlar doyasıya coştu.
Alışveriş Merkezi - 31.12.2021
Boşanmaktan vazgeçtiler! İlk kez görüntülendiler

Boşanmaktan vazgeçtiler! İlk kez görüntülendiler

Mihriban Hurmacı, Astroloji haritalarına bakarak eşi Özer Hurmacı'nın kendisini aldattığını iddia etmişti. Özer Hurmacı, eşinin bu iddiası sonrası boşanma davası açmıştı. Sürpriz bir şekilde barışan ikili, önceki gün Zorlu AVM'de görüntülendi. İşte detaylar...
Alışveriş Merkezi - 31.12.2021
Ünlü şarkıcıdan şaşırtan açıklama: 2022 yılında dinleneceğim

Ünlü şarkıcıdan şaşırtan açıklama: 2022 yılında dinleneceğim

Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Yaşar, "2022 yılında bir süre dinleneceğim" dedi. İşte detaylar....
Alışveriş Merkezi - 31.12.2021
Son dakika haberi: Senegal'de yükselen Akon City Kuzeyboru'yu tercih etti

Son dakika haberi: Senegal'de yükselen Akon City Kuzeyboru'yu tercih etti

Son dakika haber: Senegalli-Amerikalı şarkıcı ve girişimci Akon tarafından başlatılan ve Senegal'de inşası devam eden "Akon City" Kuzeyboru'yu tercih etti.
Alışveriş Merkezi - 31.12.2021
ABD'nin Colorado eyaletinde çıkan yangınlarda yüzlerce ev kül oldu

ABD'nin Colorado eyaletinde çıkan yangınlarda yüzlerce ev kül oldu

ABD'nin Colorado eyaletinde etkisini sürdüren yangınlar nedeniyle yaklaşık 600 ev hasar gördü.
Alışveriş Merkezi - 31.12.2021
Colarado'da devam eden yangınlarda on binlerce kişi tahliye edildi

Colarado'da devam eden yangınlarda on binlerce kişi tahliye edildi

ABD'nin Colarado eyaletinde etkisini artıran yangınlar nedeniyle on binlerce kişi yerleşim yerlerinden tahliye edildi, yüzlerce ev ise kül oldu.
Alışveriş Merkezi - 31.12.2021
Ünlü isimlerin yeni yıl hazırlıkları

Ünlü isimlerin yeni yıl hazırlıkları

Yeni yıl alışverişi için Zorlu AVM'ye gelen isimler, güzel dileklerini söylemeyi ihmal etmediler. İşte detaylar...
Alışveriş Merkezi - 30.12.2021
Tatvan Belediyesi ücretsiz çorba dağıtımı yaptı

Tatvan Belediyesi ücretsiz çorba dağıtımı yaptı

Tatvan Belediyesi, "Çorbalar Bizden" projesi kapsamında ilçenin farklı noktalarında vatandaşlara ücretsiz çorba dağıtımı gerçekleştirdi.
Alışveriş Merkezi - 29.12.2021
Öğrencilere burs için Highway AVM'de hayır panayırı açıldı

Öğrencilere burs için Highway AVM'de hayır panayırı açıldı

Bolu'da, Türkiye Yardım Sevenler Derneği Bolu Şubesi ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine burs sağlanması için Highway AVM'de hayır panayırı açtı.
Alışveriş Merkezi - 29.12.2021
Afyonkarahisar'da kayıp olarak aranan kız çocuğu bulundu

Afyonkarahisar'da kayıp olarak aranan kız çocuğu bulundu

Afyonkarahisar'da 4 gündür kayıp olarak aranan 13 yaşındaki kız çocuğu bulundu.
Alışveriş Merkezi - 29.12.2021
Hira'nın eğlence günü

Hira'nın eğlence günü

Başarılı şarkıcı Demet Akalın ve Okan Kurt kızları Hira ile birlikte Metropol İstanbul'da görüntülendi. İşte detaylar…
Alışveriş Merkezi - 28.12.2021
Köyceğiz'de çocuklar gönüllerince eğlendi

Köyceğiz'de çocuklar gönüllerince eğlendi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bir alışveriş merkezi tarafından çocuklar için ücretsiz yılbaşı partisi düzenledi.
Alışveriş Merkezi - 28.12.2021
Başkentte yeni yıl hazırlıkları

Başkentte yeni yıl hazırlıkları

Alışveriş merkezi önünde ışıklandırılan yılbaşı ağacı Alış veriş merkezinin içinde tavana asılan ve ışıklandırılan süslemeler Bir alışveriş merkezi önündeki yılbaşı ağacı ve dönme dolap Tunalı Hilmi caddesi ve 7. caddedeki süslemeler ANKARA - Ankara'da yeni yıl hazırlıkları sürüyor.
Alışveriş Merkezi - 28.12.2021
Zafer Bölgesi'nin buluşma noktası Park Afyon

Zafer Bölgesi'nin buluşma noktası Park Afyon

Zafer Bölgesi'nin en gözde alışveriş merkezi Park Afyon, bölge halkına en iyi hizmeti vermeye, sosyal yaşamın merkezi olmaya ve ayrıcalıklı alışveriş keyfini yaşatmaya devam ediyor.
Alışveriş Merkezi - 27.12.2021
Highway AVM'de 'Kadın Emek Pazarı' törenle açıldı

Highway AVM'de 'Kadın Emek Pazarı' törenle açıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Bolu Kadın Girişimciler Kurulu önderliğinde, üreten kadınlara destek olmak amacıyla düzenlenecek geleneksel Kadın Emek Pazarı törenle Highway Outlet'te açıldı.
Alışveriş Merkezi - 24.12.2021
Test sürüşü yaparken yayaya çarptı

Test sürüşü yaparken yayaya çarptı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde test sürüşü yapan şahıs, çarptığı yayayı hastanelik etti.
Alışveriş Merkezi - 24.12.2021
(DRONE) LONDRA - Londra'nın ünlü sokakları Noel için ışıklandırıldı

(DRONE) LONDRA - Londra'nın ünlü sokakları Noel için ışıklandırıldı

İngiltere'nin başkenti Londra'nın en önemli alışveriş merkezi olan Oxford Street'in Noel için ışıklandırılan sokakları, drone görüntüleri ile kaydedildi.
Alışveriş Merkezi - 24.12.2021
Kenya'da marketlere girişte dahi aşı kartı göstermek zorunlu oluyor

Kenya'da marketlere girişte dahi aşı kartı göstermek zorunlu oluyor

Kenya, Kovid-19 vakalarında görülen artışın ardından süpermarket ve alışveriş merkezi dahil tüm toplu alanlara girişte aşı kartı gösterilmesi zorunlu olacak.
Alışveriş Merkezi - 22.12.2021
Ünlü isimler yılbaşı alışverişinde

Ünlü isimler yılbaşı alışverişinde

Zorlu Alışveriş Merkezi'nde ünlü isimler görüntülendi. İşte detaylar...
Alışveriş Merkezi - 22.12.2021
Highway AVM'de Kadın Emek Pazarı açılıyor

Highway AVM'de Kadın Emek Pazarı açılıyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Bolu Kadın Girişimciler Kurulu önderliğinde, üreten kadınlara destek olmak amacıyla düzenlenecek geleneksel Kadın Emek Pazarı 24-25-26 Aralık tarihlerinde HighWay Outlet'te gerçekleşecek.
Alışveriş Merkezi - 22.12.2021
Eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma, tekrar hapse gönderilme kararına itiraz edebilecek

Eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma, tekrar hapse gönderilme kararına itiraz edebilecek

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yüksek mahkemenin 15 aylık cezasını tamamlamak üzere tekrar hapse gönderilmesine karar verdiği eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma, bu karara itiraz edebilecek.
Alışveriş Merkezi - 21.12.2021
AK Parti Bitlis Kadın Kolları, Tatvan'da kermes düzenledi

AK Parti Bitlis Kadın Kolları, Tatvan'da kermes düzenledi

Bitlis AK Parti Kadın Kolları teşkilatı Tatvan ilçesinde kermes düzenledi.
Alışveriş Merkezi - 20.12.2021
Manisa'da Trabzonsporlu taraftarlardan bir ton hamsi ikramı

Manisa'da Trabzonsporlu taraftarlardan bir ton hamsi ikramı

Manisa'da Trabzonsporlu taraftarlardan bir ton hamsi ikramı Manisa Trabzonspor Taraftarları Kültür Derneği Manisalıları hamsiye doyurdu Soğuk havaya rağmen hamsi yemek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu Manisa'da, Trabzonspor Taraftarları Kültür Derneği tarafından bu yıl ilk...
Alışveriş Merkezi - 19.12.2021
Maltepe'deki yeni yaşam alanı 'MCA Cadde' açıldı

Maltepe'deki yeni yaşam alanı "MCA Cadde" açıldı

Maltepe'deki yeni yaşam alanı "MCA Cadde" açıldı MCA Cadde'ye "çok ünlü" açılış İstanbul Maltepe'deki yeni yaşam ve alışveriş merkezi "MCA Cadde" iki gün boyunca süren etkinlik ve ünlülerin katılımıyla ziyaretçilerine kapılarını açtı.
Alışveriş Merkezi - 19.12.2021
Son dakika haberi: Turkmall'dan İzmir'e dev kentsel dönüşüm yatırımı

Son dakika haberi: Turkmall'dan İzmir'e dev kentsel dönüşüm yatırımı

Son dakika haberine göre Alışveriş merkezi, rezidans, konut ve karma projeleriyle 25 yıldır ülkemizde ve dünyada 12 milyon metrekarelik proje inşa eden ve toplamda 8 milyar dolardan fazla yatırıma imza atan Turkmall, İzmir'de yeni kentsel dönüşüm ve karma kullanımlı projeler için düğmeye bastı.
Alışveriş Merkezi - 18.12.2021
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 18 Aralık 2021

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 18 Aralık 2021

KOSGEB Başkanı Kurt, yeni yılda KOBİ'lere sağlayacakları destekleri anlattı: "2022'de de KOBİ'lerimizin büyüme hızına destek olmak istiyoruz""Türkiye'nin katma değeri yüksek alanlarına KOBİ'lerimizi yönlendirmeyi hedefliyoruz"(Enes Duran/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)2-...
Alışveriş Merkezi - 18.12.2021
Dayı: Bir Adamın Hikayesi filminin galası Gaziantep'te yapıldı

Dayı: Bir Adamın Hikayesi filminin galası Gaziantep'te yapıldı

- Dayı: Bir Adamın Hikayesi filminin galası Gaziantep'te yapıldı Uğur Bayraktar'ın yönettiği "Dayı: Bir Adamın Hikayesi" adlı aksiyon ve dram filminin galası Gaziantep Sanko Park Alışveriş Merkezi'nde yapıldı.
Alışveriş Merkezi - 18.12.2021
TEL ABYAD - YPG/PKK'lı teröristlerden arındırılan Tel Abyad ilçesinin çehresi değişiyor (1)

TEL ABYAD - YPG/PKK'lı teröristlerden arındırılan Tel Abyad ilçesinin çehresi değişiyor (1)

Terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad ilçesinde Türkiye destekli yerel meclis tarafından yeni yapılan yol, sokak, cadde ve elektrik direklerinin süsleme çalışmalarıyla ilçe daha modern bir yüze kavuştu.
Alışveriş Merkezi - 17.12.2021
Eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma'nın yeniden hapse gönderilmesi kararına itiraz edilecek

Eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma'nın yeniden hapse gönderilmesi kararına itiraz edilecek

Güney Afrika'da cezaevlerinin yönetiminden sorumlu Islah Hizmetleri Departmanı'nın, "mahkemeye itaatsizlik" gerekçesiyle 15 ay hapse çarptırılan ve sağlık sorunları nedeniyle şartlı tahliye edilen eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın cezaevine geri gönderilmesi kararına itirazda bulunacağı bildirildi.
Alışveriş Merkezi - 16.12.2021
Hong Kong Alışveriş Merkezinde Yangın: 1 Yaralı

Hong Kong Alışveriş Merkezinde Yangın: 1 Yaralı

- Hong Kong alışveriş merkezinde yangın: 1 yaralı Hong Kong'da Causeway Körfezin'de bulunan Dünya Ticaret ve Alışveriş Merkezi'nde çıkan yangında 300'den fazla kişinin mahsur kalırken, 1 kişi de yaralandı.
Alışveriş Merkezi - 15.12.2021
Son dakika haberleri | Eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma hapse geri dönecek

Son dakika haberleri | Eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma hapse geri dönecek

Son dakika haberi... Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, "mahkemeye itaatsizlik" gerekçesiyle 15 ay hapis cezasına çarptırılıp sağlık nedeniyle şartlı tahliye edilen eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın cezaevine geri gönderilmesine karar verildi.
Alışveriş Merkezi - 15.12.2021
Hong Kong alışveriş merkezinde yangın: 1 yaralı

Hong Kong alışveriş merkezinde yangın: 1 yaralı

Hong Kong'da Causeway Körfezin'de bulunan Dünya Ticaret ve Alışveriş Merkezi'nde çıkan yangında 300'den fazla kişinin mahsur kalırken, 1 kişi de yaralandı.
Alışveriş Merkezi - 15.12.2021
Zorlu Center'a Sıfır Atık Belgesi

Zorlu Center'a Sıfır Atık Belgesi

Zorlu Center, kurduğu Sıfır Atık Yönetim Sistemi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Sıfır Atık Belgesi aldı.
Alışveriş Merkezi - 14.12.2021
Hilltown Karşıyaka tasarımlarıyla uluslararası alanda öne çıkıyor

Hilltown Karşıyaka tasarımlarıyla uluslararası alanda öne çıkıyor

Rönesans Holding grup şirketlerinden Rönesans Gayrimenkul'ün İzmir'de inşa ettiği yeni nesil sürdürülebilir alışveriş merkezi Hilltown Karşıyaka, Innovating Commerce Serving Communities (ICSC) 2021 Global Tasarım ve Geliştirme Ödülleri'nde hem dünyanın en iyisi seçildi hem de...
Alışveriş Merkezi - 14.12.2021
Pendik'te bir alışveriş merkezinde yangın paniği

Pendik'te bir alışveriş merkezinde yangın paniği

Pendik'te bir alışveriş merkezinde yangın paniğiİSTANBUL Pendik'te bir alışveriş merkezinde faaliyet gösteren restoranda yangın çıktı.
Alışveriş Merkezi - 13.12.2021
Eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma'nın ilk kitabı yayımlandı

Eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma'nın ilk kitabı yayımlandı

Güney Afrika'nın "mahkemeye itaatsizlik" gerekçesiyle 15 ay hapis cezasına çarptırılan eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın "Bir Başkanın Sözleri: Jacob Zuma Konuşuyor" başlıklı ilk kitabı yayımlandı.
Alışveriş Merkezi - 13.12.2021
Hong Kong yılbaşına hazırlanıyor

Hong Kong yılbaşına hazırlanıyor

Süslenmiş yılbaşı ağacı Özel dekorasyonla süslenmiş sokağı gezen ziyaretçiler Koronun şarkı söylemesi Ziyaretçilerin ilgisi Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde bir alışveriş merkezi yılbaşı hazırlıkları kapsamında özel dekorasyonlarla süslendi.
Alışveriş Merkezi - 13.12.2021
Son dakika haber | Pendik'te AVM'de yangın paniği

Son dakika haber | Pendik'te AVM'de yangın paniği

Son dakika 3. sayfa haberine göre Pendik'te bir alışveriş merkezinde faaliyet gösteren restoranda yangın çıktı.
Alışveriş Merkezi - 13.12.2021
Şahin Kendirci hayranlarıyla buluştu

Şahin Kendirci hayranlarıyla buluştu

Sanatçı ve oyuncu Şahin Kendirci, Malatya'da sanatseverlerle buluştu.
Alışveriş Merkezi - 12.12.2021
14 Burda AVM'nin çöken kafeteryasının kaçak olduğu iddia edildi

14 Burda AVM'nin çöken kafeteryasının kaçak olduğu iddia edildi

Bolu'da, 14 Burda AVM'de çöken kafenin sebebi olarak gösterilen rezidans inşaatını yapan şirketin avukatı Sabri Erhendekçi, "İnşaata başladığımız günden itibaren, mevzuata aykırı bu çıkmanın kaldırılması için uyarılarda bulunduk ama kaldırılmadı" dedi.
Alışveriş Merkezi - 11.12.2021
2022'de açılması beklenen İstanbul Finans Merkezi'ne kiracı aranıyor

2022'de açılması beklenen İstanbul Finans Merkezi'ne kiracı aranıyor

Önümüzdeki yıl açılması beklenen ve mimarisi Cumhurbaşkanlığı tarafından değiştirilen İstanbul Finans Merkezi'nin yeni yüzü ortaya çıktı. Büyük bölümü tamamlanan dev projede ofis ve alışveriş merkezi için kiralama süreci de başladı.
Alışveriş Merkezi - 11.12.2021
Büyükşehir'in 'Kent Turu' Projesiyle Öğrenciler Sanatla Buluştu

Büyükşehir'in "Kent Turu" Projesiyle Öğrenciler Sanatla Buluştu

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde hizmet veren MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi'nin "Kent Turu" projesinin üçüncü gezisi gerçekleştirildi.
Alışveriş Merkezi - 11.12.2021
Brand&Sport Summit 2021 - Stefan Kuntz / Hamit Altıntop

Brand&Sport Summit 2021 - Stefan Kuntz / Hamit Altıntop

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Letonya'yı deplasmanda son dakikada buldukları golle mağlup etmelerinin kendilerine çok büyük öz güven sağladığını ve önemli bir dönüş noktası olduğunu söyledi.
Alışveriş Merkezi - 10.12.2021
Polatlı'da Yunus Emre resim sergisi açıldı

Polatlı'da Yunus Emre resim sergisi açıldı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı etkinlikleri kapsamında "Huşu ile Yunus" isimli resim sergisi açıldı.
Alışveriş Merkezi - 10.12.2021
Brand&Sport Summit 2021

Brand&Sport Summit 2021

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Ömer Onan, FIBA ile Avrupa Ligi arasındaki çekişmenin Avrupa basketboluna zarar verdiğini söyledi.
Alışveriş Merkezi - 10.12.2021
Brand&Sport Summit 2021

Brand&Sport Summit 2021

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, tenis sporunu tüm Türkiye'ye yaydıklarını ve hedeflere adım adım yaklaştıklarını söyledi.
Alışveriş Merkezi - 10.12.2021
Brand&Sport Summit 2021

Brand&Sport Summit 2021

Markalar dünyası ve spor sektörünün bir araya geldiği "Brand&Sport Summit 2021"de yer alan federasyon başkanları, çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.
Alışveriş Merkezi - 10.12.2021
Brand&Sport Summit 2021 başladı

Brand&Sport Summit 2021 başladı

Markalar dünyası ve spor sektörünün bir araya geldiği "Brand&Sport Summit 2021" (Marka ve Spor Zirvesi) başladı.
Alışveriş Merkezi - 09.12.2021
Norveç günlük 5 bin 138 Covid-19 vakasıyla rekor kırdı

Norveç günlük 5 bin 138 Covid-19 vakasıyla rekor kırdı

Norveç'te Covid-19 salgınında, son 24 saatte 5 bin 138 vaka tespit edilmesiyle kırılan günlük vaka sayısındaki rekorun ardından hükümet, yeni tedbirleri hayata geçirdi.
Alışveriş Merkezi - 09.12.2021
Zonguldak'ta AVM'de bir kadına elektrik çarptı

Zonguldak'ta AVM'de bir kadına elektrik çarptı

- Zonguldak'ta AVM'de bir kadına elektrik çarptı Zonguldak'ta Westalife Alışveriş Merkezi'nin içerisinde bir kadına elektrik çarptı.
Alışveriş Merkezi - 07.12.2021
NASA Uzay Sergisi yarın İstanbul'da açılıyor

NASA Uzay Sergisi yarın İstanbul'da açılıyor

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) 50 yıllık uzay çalışmalarını ve deneyimlerini yansıttığı NASA Uzay Sergisi yarın Metropol İstanbul Alışveriş Merkezi'nde açılacak.
Alışveriş Merkezi - 07.12.2021
ENGELİLER ÇİKOLATA YAPMAYI ÖĞRENDİ

ENGELİLER ÇİKOLATA YAPMAYI ÖĞRENDİ

ENGELİLER ÇİKOLATA YAPMAYI ÖĞRENDİBağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı Aşçılık Sınıfı kursiyerleri, bir AVM'de düzenlenen yarışmada hünerlerini ortaya koyarak çikolata yaptılar.
Alışveriş Merkezi - 06.12.2021
Vatandaşın hayatını kolaylaştıran uygulama; 'Antalya Mobil'

Vatandaşın hayatını kolaylaştıran uygulama; 'Antalya Mobil'

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Antalya Mobil" uygulaması Antalyalıların hayatını kolaylaştırıyor.
Alışveriş Merkezi - 05.12.2021
Antalya'da 4 bin 190 personelin katıldığı huzur uygulamasında, araması bulunan 9 şahıs yakalandı

Antalya'da 4 bin 190 personelin katıldığı huzur uygulamasında, araması bulunan 9 şahıs yakalandı

Antalya'da genelinde 817 personel ve 190 ekibin katılımı ile yapılan "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" kapsamında, 4 bin 190 kişinin sorgusu yapılarak, arandığı tespit edilen 9 şahıs yakalandı.
Alışveriş Merkezi - 04.12.2021
Son dakika haber! Engelli otoparkları 76 kamera ile 7/24 takip altında

Son dakika haber! Engelli otoparkları 76 kamera ile 7/24 takip altında

Son dakika haberine göre Engelli otoparkları 76 kamera ile 7/24 takip altında -"Sadece otopark yönünden değil, her alanda destek sağlıyoruz" Konya'da engelli sürücülerin yaşam kalitesini arttırmak için kentin birçok noktalarında ayrılan otoparkların denetimleri Konya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aralıksız yapılıyor.
Alışveriş Merkezi - 04.12.2021
Battalgazi'de anlamlı etkinlik

Battalgazi'de anlamlı etkinlik

Malatya Battalgazi Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde farkındalık etkinliğine imza atıldı.
Alışveriş Merkezi - 03.12.2021
Son dakika haberleri: Engelli otoparkları 80 kamera ile 7 gün 24 saat takip altında

Son dakika haberleri: Engelli otoparkları 80 kamera ile 7 gün 24 saat takip altında

Son dakika haberlerine göre Konya'da engelli sürücülerin yaşam kalitesini arttırmak için kentin bir çok noktalarında ayrılan otoparkların denetimleri Konya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aralıksız yapılıyor.
Alışveriş Merkezi - 03.12.2021
Son dakika haber: Espark 'Safe Certification' belgesi almaya hak kazandı

Son dakika haber: Espark 'Safe Certification' belgesi almaya hak kazandı

Son dakika haberler... Espark Alışveriş Merkezi, yapılan denetimleri başarıyla geçerek uluslararası geçerliliğe sahip Safe Certification belgesi almaya hak kazandı.
Alışveriş Merkezi - 02.12.2021
Görme engelli müzisyen, rehber köpeği sayesinde dünyayı yeniden keşfediyor

Görme engelli müzisyen, rehber köpeği sayesinde dünyayı yeniden keşfediyor

Yurt dışındaki prodüksiyon firmalarına, televizyon kanallarına ve reklam ajanslarına müzik üreten 32 yaşındaki doğuştan görme engelli kompozitör Kemal Görey Beydağı, birlikte aldıkları zorlu eğitimlerin ardından eşleştikleri rehber köpeği Bulut'un hayatına girmesiyle dünyayı yeniden keşfediyor.
Alışveriş Merkezi - 02.12.2021
Yeni fuar merkezi için 92 Milyon TL'ye yer alındı

Yeni fuar merkezi için 92 Milyon TL'ye yer alındı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi'nin depreme ve doğal afetlere dayanıklı olmadığı yapılan çalışma ile belirlemiş ve yapının yıkılarak yeni bir fuar merkezi yapılmasına karar vermişti.
Alışveriş Merkezi - 01.12.2021
Yunanistan'da Covid aşısı olmayan 60 yaş ve üstü kişiler ayda 100 euro ceza ödeyecek

Yunanistan'da Covid aşısı olmayan 60 yaş ve üstü kişiler ayda 100 euro ceza ödeyecek

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkede koronavirüs aşısı olmayan 60 yaş üstü kişilere ayda 100 euro para cezası verileceğini açıkladı.
Alışveriş Merkezi - 30.11.2021
Ceylan Karavil Park AVM 2021 yılında güçlü mağaza karmasını geliştirdi

Ceylan Karavil Park AVM 2021 yılında güçlü mağaza karmasını geliştirdi

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinin en büyük alışveriş ve sosyal yaşam merkezi Ceylan Karavil Park Alışveriş Merkezi, 2021 yılında bünyesine kattığı yeni markalar ile bölgenin cazibe merkezi olmaya devam ediyor.
Alışveriş Merkezi - 29.11.2021
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