Alışveriş Merkezi Haberleri - Alışveriş Merkezi Haber - Haberler

Alışveriş Merkezi Haberleri
Alışveriş Merkezi haber, Alışveriş Merkezi son dakika haberleri ve gelişmeleri.
LG endüstriyel ekranlar iç ve dış mekanlarda daha etkinLG'nin farklı boyut ve özelliklerde sunulan geniş ürün yelpazesi, işletmelerin kullanım amacına ve mekanın tasarımına uygun olarak pek çok farklı ihtiyaca en uygun ekran çözümünü sunarken, cihazların tasarımları mekanların etkinliğini artırıyor.
Türkiye'nin desteğiyle Tel Abyad'da Barış Pınarı Caddesi açıldıBarış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad ilçesinde, Türkiye'nin desteklediği Tel Abyad Yerel Meclisi'nin ekonomik kalkınma çalışması kapsamında düzenlenen Barış Pınarı Caddesi, törenle açıldı.
Üniversite öğrencilerinden Büyükkılıç'a 'Çamaşırhane' teşekkürüKayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, alışveriş merkezlerinde gerçekleştirdiği ziyaret esnasında gençlerle bir araya gelirken, üniversite öğrencileri ücretsiz olarak verilen çamaşırhane hizmeti nedeniyle Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti.
Aşısız Kenyalıların kendi ülkelerine girişine izin verilmiyorKenya, yurt dışından Kovid-19 aşısı olmadan dönen vatandaşlarına getirdiği ülkeye giriş yasağını uygulamaya koydu.
Menemen Belediyesi halk sağlığını korumak için çalışmalarına aralıksız devam ettiZabıta Müdürlüğü bir yıllık dönemde vatandaşlardan gelen 10 bin 800 ihbar ve şikâyete müdahale etti. Kabahatler Kanunu kapsamında 1150 zabıt tuttu, Menemen Belediyesi Encümeni kararları doğrultusunda ise 744 yasal işlem gerçekleştirdi.
AVM, 114 yıllık şadırvana komşu olduBalıkesir'de yeni yapılan bir alışveriş merkezi, 114 yıl önce Ömer Ali Bey tarafından yaptırılan tarihi şadırvana adeta komşu oldu.
Türkiye'nin parlayan yıldızı Düzce, Dedeman ile şehrin ilk ve tek markalı oteline kavuşuyorTurizm sektörünün köklü markası Dedeman Hotels & Resorts International ile Düzce'nin önde gelen şirketlerinden Algün İnşaat'ın iş birliğiyle gerçekleştirilecek Park Dedeman Düzce için imzalar atıldı.
Seren Serengil "Yeni yıl planlaması yaptık"Uzun süredir sağlık problemleri ile gündemde olan Seren Serengil ve sevgilisi Mustafa Rahman, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. İşte detaylar…
Hem iş hem alışverişEkranların tanınan sunucu ve yorumcusu Bircan Bali önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. İşte detaylar…
Alışveriş merkezi 114 yıllık şadırvana komşu olduAlışveriş merkezi 114 yıllık şadırvana komşu oldu Balıkesir'de şehrin simgesi şadırvan, AVM'nin gölgesinde kaldı Balıkesir'de yeni yapılan bir alışveriş merkezi, 114 yıl önce Ömer Ali Bey tarafından yaptırılan tarihi şadırvana adeta komşu oldu.
Mert Kılıç "Eşimin oyunculuğuna hayranım"Başarılı oyuncu Aslıhan Güner geçtiğimiz günlerde eşi Mert Kılıç ile birlikte Metropol İstanbul'da görüntülendi. İşte detaylar…
Son Dakika | Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile Avrupa Konseyi Başkanı Michel görüştüSon dakika gündem haberine göre Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkesinde yaşanan olaylara Afganistan, Orta Asya ve Orta Doğu'dan savaşçıların katıldığını bildirdi.
Dünyada enerjinin yüzde 40'ı binalarda tüketiliyorYaşamanın sürdürülebilir olmasında büyük bir paya sahip olan enerjinin verimliliği ve tasarrufunun sağlanması için ev ve iş yerlerinde alınabilecek önlemlere dikkat çeken Çevre Sağlığı Programı Öğr. Gör. Hasan Ateş, "Dünyada enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 40'ı binalarda tüketiliyor "dedi.
Son Dakika | Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü Kazakistan gündemiyle olağanüstü toplandı - Kazakistan Cumhurbaşkanı TokayevSon dakika haberi: Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kazakistan'a karşı saldırganlıkta, yabancı militanlar dahil teröristlerin yer aldığından emin olduğunu belirterek, "Kazakistan'a yönelik silahlı eylemleri sert şekilde engelleyeceğiz.
İzmir'in en büyük kentsel dönüşüm projelerinden "Forum Göztepe" hayata geçiyorAlışveriş merkezi, rezidans, konut ve karma projeleriyle 25 yıldır Türkiye'de ve dünyada 12 milyon metrekarelik proje inşa eden ve toplamda 8 milyar dolardan fazla yatırıma imza atan Turkmall, İzmir'in en büyük kentsel dönüşüm projelerinden olan Forum Göztepe'nin lansman toplantısını gerçekleştirdi.
Esenyurt'ta iki grubun kavgasıyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Sorumlular gözaltına alındıEsenyurt'ta mahalleliyle yabancı uyruklu bir grubun tartışması meydan savaşına döndü. Taş, sopa, tekmenin kullanıldığı kavgada bir alışveriş merkezi maddi zarar görürken olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Olayın ardından açıklama yapan İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, "Filistinli bir kişiyle sigara isteme nedeniyle başlayan tartışma kolluk kuvvetlerimizin müdahalesi ile sona erdi. Yabancı düşmanlığı üzerinden oy avcılığı yapmaya çalışan Ümit Özdağ ve benzerlerine yazıklar olsun!" dedi.
Alışveriş merkezinde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü programıMardin'de alışveriş merkezinde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle program düzenlendi.
Melis Sezen: Yapıcı eleştiriler bizi mutlu ediyorSon dönemde başarılı performansıyla dikkat çeken güzel oyuncu Melis Sezen, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. İşte detaylar…
Ayder Kar Şenlikleri 29-30 Ocak tarihlerinde yapılacakAyder Güzelleştirme Derneği Başkanı Hasan Özgen, bu yıl 14.'sü yapılacak olan Ayder Kar Şenlikleri'nin 29-30 Ocak tarihlerinde yapılacağını söyledi.
Çankırı'da Sarıkamış şehitleri anıldıÇankırı'da, Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı dolayısıyla şehitleri anma töreni düzenlendi.
Zonguldak'ta jandarmadan "Huzur ve Güven" uygulamasıZonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen "Bölgesel Huzur ve Güven" uygulamasında 15 şahıs yakalandı.
Alışveriş merkezi müşteri memnuniyeti için kendi kartını geliştirdiMardin'in en büyük alışveriş merkezi olan Mardian Mall müşterilerine kazandırmak için kendi kartını geliştirdi.
Kent merkezine EDS kurulacakAfyonkarahisar kent merkezine Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) yapılacak.
ABD'nin Colorado eyaletindeki büyük yangından sonra ceset kalıntısı bulunduABD'nin Colorado eyaletinde meydana gelen bölge tarihinin en büyük yangını olarak bildirilen Marshall yangını sonrasında kaybolan insanları kurtarma çalışmalarında ceset kalıntısına rastlandığı belirtildi.
Kırşehir'in en yaşlı kadın terzisi çırak bulamıyorKırşehir'in en yaşlı kadın terzisi çırak bulamıyorKIRŞEHİR Kırşehir'in tarihi Ahi Çarşısında 30 yıldır terzilik yapan ve çarşıdaki 3 terzi kadından birisi olan 52 yaşındaki Emine Özbek mesleğini öğretecek çırak bulamıyor.
AVM'de akılalmaz kaza! Arkadaşıyla şakalaşırken kafası yürüyen merdivene sıkıştıEndonezya'daki bir alışveriş mağazasında yaşanan olay gündem yarattı. AVM'deki mağazalardan birinin çalışanı, arkadaşıyla şakalaşırken kafasını yürüyen merdivene sıkıştırdı. Talihsiz adamı çevredekiler güçlükle kurtarırken, vücudunda ciddi bir yaralanma bulunmadığı açıklandı. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.
Fatih'te "dur" ihtarına uymayan sürücü yakalandıFatih'te trafik denetimi sırasında "dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.
Yeni yılda yeni sürprizlerGüzel oyuncu Aslıhan Karalar önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Akşam saatlerinde tek başına alışverişe çıkan oyuncu, soğuk havaya rağmen beyaz şık kombini ve güzelliğiyle dikkat çekti. İşte detaylar…
Tekirdağ'da uyuşturucuya geçit yokTekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentin farklı noktalarında yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
TAV Güvenlik K9 köpekleriyle Kovid-19 kontrolüne başlayacakTAV Güvenlik, özellikle patlayıcı ve yasaklı madde tespitinde uzun yıllardır başarıyla görev yapan K9 köpeklerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) virüsünü tespit edebilmek amacıyla eğitiyor.
Nikahtan bir gün önce son model otomobil kazandılarNikahtan bir gün önce son model otomobil kazandılar Deniz Şentürk: "Evliliğimizin şansına olduğunu düşünüyorum" Espark Alışveriş Merkezi Müdürü Berkay Damgacı "Nikahta keramet vardır derler, bunun da tam bir örneğini yaşamış olduk" Espark Alışveriş Merkezi'nde yapılan otomobil çekilişinin bu...
ABD'nin Colorado eyaletinde tarihin en büyük yangını kar yağışlarıyla söndüABD'nin Colorado eyaletinde yaklaşık 2 bin 500 hektarlık alanda etkili olan, bölge tarihinin en büyük yangını kar yağışlarıyla sona erdi.
Ceylan Karavil'de yeni yıl coşkusuCeylan Karavil AVM'de yeni yılı coşkuyla kutlandı, Big Bando takımı ile vatandaşlar doyasıya coştu.
Ceylan Karavil'de yeni yıl coşkusuCeylan Karavil AVM'de yeni yılı coşkuyla kutlandı, Big Bando takımı ile vatandaşlar doyasıya coştu.
Boşanmaktan vazgeçtiler! İlk kez görüntülendilerMihriban Hurmacı, Astroloji haritalarına bakarak eşi Özer Hurmacı'nın kendisini aldattığını iddia etmişti. Özer Hurmacı, eşinin bu iddiası sonrası boşanma davası açmıştı. Sürpriz bir şekilde barışan ikili, önceki gün Zorlu AVM'de görüntülendi. İşte detaylar...
Ünlü şarkıcıdan şaşırtan açıklama: 2022 yılında dinleneceğimÜnlü şarkıcı Ebru Yaşar, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Yaşar, "2022 yılında bir süre dinleneceğim" dedi. İşte detaylar....
Son dakika haberi: Senegal'de yükselen Akon City Kuzeyboru'yu tercih ettiSon dakika haber: Senegalli-Amerikalı şarkıcı ve girişimci Akon tarafından başlatılan ve Senegal'de inşası devam eden "Akon City" Kuzeyboru'yu tercih etti.
ABD'nin Colorado eyaletinde çıkan yangınlarda yüzlerce ev kül olduABD'nin Colorado eyaletinde etkisini sürdüren yangınlar nedeniyle yaklaşık 600 ev hasar gördü.
Colarado'da devam eden yangınlarda on binlerce kişi tahliye edildiABD'nin Colarado eyaletinde etkisini artıran yangınlar nedeniyle on binlerce kişi yerleşim yerlerinden tahliye edildi, yüzlerce ev ise kül oldu.
Ünlü isimlerin yeni yıl hazırlıklarıYeni yıl alışverişi için Zorlu AVM'ye gelen isimler, güzel dileklerini söylemeyi ihmal etmediler. İşte detaylar...
Tatvan Belediyesi ücretsiz çorba dağıtımı yaptıTatvan Belediyesi, "Çorbalar Bizden" projesi kapsamında ilçenin farklı noktalarında vatandaşlara ücretsiz çorba dağıtımı gerçekleştirdi.
Öğrencilere burs için Highway AVM'de hayır panayırı açıldıBolu'da, Türkiye Yardım Sevenler Derneği Bolu Şubesi ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine burs sağlanması için Highway AVM'de hayır panayırı açtı.
Afyonkarahisar'da kayıp olarak aranan kız çocuğu bulunduAfyonkarahisar'da 4 gündür kayıp olarak aranan 13 yaşındaki kız çocuğu bulundu.
Hira'nın eğlence günüBaşarılı şarkıcı Demet Akalın ve Okan Kurt kızları Hira ile birlikte Metropol İstanbul'da görüntülendi. İşte detaylar…
Köyceğiz'de çocuklar gönüllerince eğlendiMuğla'nın Köyceğiz ilçesinde bir alışveriş merkezi tarafından çocuklar için ücretsiz yılbaşı partisi düzenledi.
Başkentte yeni yıl hazırlıklarıAlışveriş merkezi önünde ışıklandırılan yılbaşı ağacı Alış veriş merkezinin içinde tavana asılan ve ışıklandırılan süslemeler Bir alışveriş merkezi önündeki yılbaşı ağacı ve dönme dolap Tunalı Hilmi caddesi ve 7. caddedeki süslemeler ANKARA - Ankara'da yeni yıl hazırlıkları sürüyor.
Zafer Bölgesi'nin buluşma noktası Park AfyonZafer Bölgesi'nin en gözde alışveriş merkezi Park Afyon, bölge halkına en iyi hizmeti vermeye, sosyal yaşamın merkezi olmaya ve ayrıcalıklı alışveriş keyfini yaşatmaya devam ediyor.
Highway AVM'de 'Kadın Emek Pazarı' törenle açıldıTürkiye Odalar ve Borsalar Birliği Bolu Kadın Girişimciler Kurulu önderliğinde, üreten kadınlara destek olmak amacıyla düzenlenecek geleneksel Kadın Emek Pazarı törenle Highway Outlet'te açıldı.
Test sürüşü yaparken yayaya çarptıKocaeli'nin İzmit ilçesinde test sürüşü yapan şahıs, çarptığı yayayı hastanelik etti.
(DRONE) LONDRA - Londra'nın ünlü sokakları Noel için ışıklandırıldıİngiltere'nin başkenti Londra'nın en önemli alışveriş merkezi olan Oxford Street'in Noel için ışıklandırılan sokakları, drone görüntüleri ile kaydedildi.
Kenya'da marketlere girişte dahi aşı kartı göstermek zorunlu oluyorKenya, Kovid-19 vakalarında görülen artışın ardından süpermarket ve alışveriş merkezi dahil tüm toplu alanlara girişte aşı kartı gösterilmesi zorunlu olacak.
Ünlü isimler yılbaşı alışverişindeZorlu Alışveriş Merkezi'nde ünlü isimler görüntülendi. İşte detaylar...
Highway AVM'de Kadın Emek Pazarı açılıyorTürkiye Odalar ve Borsalar Birliği Bolu Kadın Girişimciler Kurulu önderliğinde, üreten kadınlara destek olmak amacıyla düzenlenecek geleneksel Kadın Emek Pazarı 24-25-26 Aralık tarihlerinde HighWay Outlet'te gerçekleşecek.
Eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma, tekrar hapse gönderilme kararına itiraz edebilecekGüney Afrika Cumhuriyeti'nde yüksek mahkemenin 15 aylık cezasını tamamlamak üzere tekrar hapse gönderilmesine karar verdiği eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma, bu karara itiraz edebilecek.
AK Parti Bitlis Kadın Kolları, Tatvan'da kermes düzenlediBitlis AK Parti Kadın Kolları teşkilatı Tatvan ilçesinde kermes düzenledi.
Manisa'da Trabzonsporlu taraftarlardan bir ton hamsi ikramıManisa'da Trabzonsporlu taraftarlardan bir ton hamsi ikramı Manisa Trabzonspor Taraftarları Kültür Derneği Manisalıları hamsiye doyurdu Soğuk havaya rağmen hamsi yemek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu Manisa'da, Trabzonspor Taraftarları Kültür Derneği tarafından bu yıl ilk...
Maltepe'deki yeni yaşam alanı "MCA Cadde" açıldıMaltepe'deki yeni yaşam alanı "MCA Cadde" açıldı MCA Cadde'ye "çok ünlü" açılış İstanbul Maltepe'deki yeni yaşam ve alışveriş merkezi "MCA Cadde" iki gün boyunca süren etkinlik ve ünlülerin katılımıyla ziyaretçilerine kapılarını açtı.
Son dakika haberi: Turkmall'dan İzmir'e dev kentsel dönüşüm yatırımıSon dakika haberine göre Alışveriş merkezi, rezidans, konut ve karma projeleriyle 25 yıldır ülkemizde ve dünyada 12 milyon metrekarelik proje inşa eden ve toplamda 8 milyar dolardan fazla yatırıma imza atan Turkmall, İzmir'de yeni kentsel dönüşüm ve karma kullanımlı projeler için düğmeye bastı.
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 18 Aralık 2021KOSGEB Başkanı Kurt, yeni yılda KOBİ'lere sağlayacakları destekleri anlattı: "2022'de de KOBİ'lerimizin büyüme hızına destek olmak istiyoruz""Türkiye'nin katma değeri yüksek alanlarına KOBİ'lerimizi yönlendirmeyi hedefliyoruz"(Enes Duran/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)2-...
Dayı: Bir Adamın Hikayesi filminin galası Gaziantep'te yapıldı- Dayı: Bir Adamın Hikayesi filminin galası Gaziantep'te yapıldı Uğur Bayraktar'ın yönettiği "Dayı: Bir Adamın Hikayesi" adlı aksiyon ve dram filminin galası Gaziantep Sanko Park Alışveriş Merkezi'nde yapıldı.
TEL ABYAD - YPG/PKK'lı teröristlerden arındırılan Tel Abyad ilçesinin çehresi değişiyor (1)Terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad ilçesinde Türkiye destekli yerel meclis tarafından yeni yapılan yol, sokak, cadde ve elektrik direklerinin süsleme çalışmalarıyla ilçe daha modern bir yüze kavuştu.
Eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma'nın yeniden hapse gönderilmesi kararına itiraz edilecekGüney Afrika'da cezaevlerinin yönetiminden sorumlu Islah Hizmetleri Departmanı'nın, "mahkemeye itaatsizlik" gerekçesiyle 15 ay hapse çarptırılan ve sağlık sorunları nedeniyle şartlı tahliye edilen eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın cezaevine geri gönderilmesi kararına itirazda bulunacağı bildirildi.
Hong Kong Alışveriş Merkezinde Yangın: 1 Yaralı- Hong Kong alışveriş merkezinde yangın: 1 yaralı Hong Kong'da Causeway Körfezin'de bulunan Dünya Ticaret ve Alışveriş Merkezi'nde çıkan yangında 300'den fazla kişinin mahsur kalırken, 1 kişi de yaralandı.
Son dakika haberleri | Eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma hapse geri dönecekSon dakika haberi... Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, "mahkemeye itaatsizlik" gerekçesiyle 15 ay hapis cezasına çarptırılıp sağlık nedeniyle şartlı tahliye edilen eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın cezaevine geri gönderilmesine karar verildi.
Hong Kong alışveriş merkezinde yangın: 1 yaralıHong Kong'da Causeway Körfezin'de bulunan Dünya Ticaret ve Alışveriş Merkezi'nde çıkan yangında 300'den fazla kişinin mahsur kalırken, 1 kişi de yaralandı.
Zorlu Center'a Sıfır Atık BelgesiZorlu Center, kurduğu Sıfır Atık Yönetim Sistemi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Sıfır Atık Belgesi aldı.
Hilltown Karşıyaka tasarımlarıyla uluslararası alanda öne çıkıyorRönesans Holding grup şirketlerinden Rönesans Gayrimenkul'ün İzmir'de inşa ettiği yeni nesil sürdürülebilir alışveriş merkezi Hilltown Karşıyaka, Innovating Commerce Serving Communities (ICSC) 2021 Global Tasarım ve Geliştirme Ödülleri'nde hem dünyanın en iyisi seçildi hem de...
Pendik'te bir alışveriş merkezinde yangın paniğiPendik'te bir alışveriş merkezinde yangın paniğiİSTANBUL Pendik'te bir alışveriş merkezinde faaliyet gösteren restoranda yangın çıktı.
Eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma'nın ilk kitabı yayımlandıGüney Afrika'nın "mahkemeye itaatsizlik" gerekçesiyle 15 ay hapis cezasına çarptırılan eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın "Bir Başkanın Sözleri: Jacob Zuma Konuşuyor" başlıklı ilk kitabı yayımlandı.
Hong Kong yılbaşına hazırlanıyorSüslenmiş yılbaşı ağacı Özel dekorasyonla süslenmiş sokağı gezen ziyaretçiler Koronun şarkı söylemesi Ziyaretçilerin ilgisi Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde bir alışveriş merkezi yılbaşı hazırlıkları kapsamında özel dekorasyonlarla süslendi.
Son dakika haber | Pendik'te AVM'de yangın paniğiSon dakika 3. sayfa haberine göre Pendik'te bir alışveriş merkezinde faaliyet gösteren restoranda yangın çıktı.
Şahin Kendirci hayranlarıyla buluştuSanatçı ve oyuncu Şahin Kendirci, Malatya'da sanatseverlerle buluştu.
14 Burda AVM'nin çöken kafeteryasının kaçak olduğu iddia edildiBolu'da, 14 Burda AVM'de çöken kafenin sebebi olarak gösterilen rezidans inşaatını yapan şirketin avukatı Sabri Erhendekçi, "İnşaata başladığımız günden itibaren, mevzuata aykırı bu çıkmanın kaldırılması için uyarılarda bulunduk ama kaldırılmadı" dedi.
2022'de açılması beklenen İstanbul Finans Merkezi'ne kiracı aranıyorÖnümüzdeki yıl açılması beklenen ve mimarisi Cumhurbaşkanlığı tarafından değiştirilen İstanbul Finans Merkezi'nin yeni yüzü ortaya çıktı. Büyük bölümü tamamlanan dev projede ofis ve alışveriş merkezi için kiralama süreci de başladı.
Büyükşehir'in "Kent Turu" Projesiyle Öğrenciler Sanatla BuluştuMersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde hizmet veren MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi'nin "Kent Turu" projesinin üçüncü gezisi gerçekleştirildi.
Brand&Sport Summit 2021 - Stefan Kuntz / Hamit AltıntopA Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Letonya'yı deplasmanda son dakikada buldukları golle mağlup etmelerinin kendilerine çok büyük öz güven sağladığını ve önemli bir dönüş noktası olduğunu söyledi.
Polatlı'da Yunus Emre resim sergisi açıldıAnkara'nın Polatlı ilçesinde 2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı etkinlikleri kapsamında "Huşu ile Yunus" isimli resim sergisi açıldı.
Brand&Sport Summit 2021Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Ömer Onan, FIBA ile Avrupa Ligi arasındaki çekişmenin Avrupa basketboluna zarar verdiğini söyledi.
Brand&Sport Summit 2021Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, tenis sporunu tüm Türkiye'ye yaydıklarını ve hedeflere adım adım yaklaştıklarını söyledi.
Brand&Sport Summit 2021Markalar dünyası ve spor sektörünün bir araya geldiği "Brand&Sport Summit 2021"de yer alan federasyon başkanları, çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.
Brand&Sport Summit 2021 başladıMarkalar dünyası ve spor sektörünün bir araya geldiği "Brand&Sport Summit 2021" (Marka ve Spor Zirvesi) başladı.
Norveç günlük 5 bin 138 Covid-19 vakasıyla rekor kırdıNorveç'te Covid-19 salgınında, son 24 saatte 5 bin 138 vaka tespit edilmesiyle kırılan günlük vaka sayısındaki rekorun ardından hükümet, yeni tedbirleri hayata geçirdi.
Zonguldak'ta AVM'de bir kadına elektrik çarptı- Zonguldak'ta AVM'de bir kadına elektrik çarptı Zonguldak'ta Westalife Alışveriş Merkezi'nin içerisinde bir kadına elektrik çarptı.
NASA Uzay Sergisi yarın İstanbul'da açılıyorAmerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) 50 yıllık uzay çalışmalarını ve deneyimlerini yansıttığı NASA Uzay Sergisi yarın Metropol İstanbul Alışveriş Merkezi'nde açılacak.
ENGELİLER ÇİKOLATA YAPMAYI ÖĞRENDİENGELİLER ÇİKOLATA YAPMAYI ÖĞRENDİBağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı Aşçılık Sınıfı kursiyerleri, bir AVM'de düzenlenen yarışmada hünerlerini ortaya koyarak çikolata yaptılar.
Vatandaşın hayatını kolaylaştıran uygulama; 'Antalya Mobil'Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Antalya Mobil" uygulaması Antalyalıların hayatını kolaylaştırıyor.
Antalya'da 4 bin 190 personelin katıldığı huzur uygulamasında, araması bulunan 9 şahıs yakalandıAntalya'da genelinde 817 personel ve 190 ekibin katılımı ile yapılan "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" kapsamında, 4 bin 190 kişinin sorgusu yapılarak, arandığı tespit edilen 9 şahıs yakalandı.
Son dakika haber! Engelli otoparkları 76 kamera ile 7/24 takip altındaSon dakika haberine göre Engelli otoparkları 76 kamera ile 7/24 takip altında -"Sadece otopark yönünden değil, her alanda destek sağlıyoruz" Konya'da engelli sürücülerin yaşam kalitesini arttırmak için kentin birçok noktalarında ayrılan otoparkların denetimleri Konya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aralıksız yapılıyor.
Battalgazi'de anlamlı etkinlikMalatya Battalgazi Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde farkındalık etkinliğine imza atıldı.
Son dakika haberleri: Engelli otoparkları 80 kamera ile 7 gün 24 saat takip altındaSon dakika haberlerine göre Konya'da engelli sürücülerin yaşam kalitesini arttırmak için kentin bir çok noktalarında ayrılan otoparkların denetimleri Konya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aralıksız yapılıyor.
Son dakika haber: Espark 'Safe Certification' belgesi almaya hak kazandıSon dakika haberler... Espark Alışveriş Merkezi, yapılan denetimleri başarıyla geçerek uluslararası geçerliliğe sahip Safe Certification belgesi almaya hak kazandı.
Görme engelli müzisyen, rehber köpeği sayesinde dünyayı yeniden keşfediyorYurt dışındaki prodüksiyon firmalarına, televizyon kanallarına ve reklam ajanslarına müzik üreten 32 yaşındaki doğuştan görme engelli kompozitör Kemal Görey Beydağı, birlikte aldıkları zorlu eğitimlerin ardından eşleştikleri rehber köpeği Bulut'un hayatına girmesiyle dünyayı yeniden keşfediyor.
Yeni fuar merkezi için 92 Milyon TL'ye yer alındıKocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi'nin depreme ve doğal afetlere dayanıklı olmadığı yapılan çalışma ile belirlemiş ve yapının yıkılarak yeni bir fuar merkezi yapılmasına karar vermişti.
Yunanistan'da Covid aşısı olmayan 60 yaş ve üstü kişiler ayda 100 euro ceza ödeyecekYunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkede koronavirüs aşısı olmayan 60 yaş üstü kişilere ayda 100 euro para cezası verileceğini açıkladı.
Ceylan Karavil Park AVM 2021 yılında güçlü mağaza karmasını geliştirdiGüneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinin en büyük alışveriş ve sosyal yaşam merkezi Ceylan Karavil Park Alışveriş Merkezi, 2021 yılında bünyesine kattığı yeni markalar ile bölgenin cazibe merkezi olmaya devam ediyor.