Alışveriş Merkezi Haberleri - Alışveriş Merkezi Haber - Haberler

Yeni fuar merkezi için 92 Milyon TL'ye yer alındı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi'nin depreme ve doğal afetlere dayanıklı olmadığı yapılan çalışma ile belirlemiş ve yapının yıkılarak yeni bir fuar merkezi yapılmasına karar vermişti.

Alışveriş Merkezi - 01.12.2021