Çin, Pakistan'daki Alışveriş Merkezi Yangınında Hayatını Kaybedenler İçin Taziyelerini İletti

Güncelleme:
Çin Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Karaçi kentindeki alışveriş merkezi yangınında hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti ve yaralılara acil şifalar diledi. Yangında can kaybı 60'a yükseldi.

BEİJİNG, 22 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Pakistan'ın Karaçi kentindeki bir alışveriş merkezi yangınında hayatını kaybedenler için taziyelerini ilettiklerini söyledi.

Guo perşembe günkü basın toplantısında yaralılara da acil şifalar diledi.

Pakistan'ın güneyindeki liman kenti Karaçi'de çıkan yangında 30 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Yetkililer çarşamba günü yaptıkları açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısının 60'a yükseldiğini söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
