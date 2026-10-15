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Yalova Armutlu'da sağanak seli bir vatandaşı ve otomobili sürükledi

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Yalova Armutlu'da sağanak seli bir vatandaşı ve otomobili sürükledi
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Yalova Armutlu'da etkili sağanakta yollar göle döndü, sel sularına kapılan bir vatandaş ve bir otomobil sürüklendi. Su seviyesinin yükseldiği noktalarda bazı araçlar mahsur kaldı; bir alışveriş merkezi ile kıraathaneyi su bastı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

YALOVA'nın Armutlu ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü, sel sularına kapılan bir vatandaş ve bir otomobil sürüklendi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yalova'nın Armutlu ilçesinde etkili olan sağanak yağış ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Meteorolojinin önceden yaptığı yağış uyarılarının ardından ilçede sağanak etkisini gösterdi. Kısa sürede bastıran ve şiddetini artıran yağmur nedeniyle ilçe genelindeki bazı yollar göle döndü. Su seviyesinin hızla yükseldiği noktalarda bazı araçlar suda mahsur kalırken, bir otomobil ise sel sularının şiddetine dayanamayarak sürüklendi.

Yağışın şiddetiyle birlikte bölgede bulunan bir alışveriş merkezi ile bir kıraathaneyi de su bastı. İş yeri sahipleri ve vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.

Öte yandan, sel sularının bir vatandaşı sürüklediği ve su baskını yaşanan anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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