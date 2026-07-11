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GKRY'de bombalı saldırı tehdidi alarmı: İki bina tahliye edildi

GKRY'de bombalı saldırı tehdidi alarmı: İki bina tahliye edildi
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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin başkenti Lefkoşa'da bir alışveriş merkezi ve bir binaya yönelik bomba tehdidi üzerine binalar tahliye edildi, geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) başkenti Lefkoşa'da bir alışveriş merkezi (AVM) ve bir binaya yönelik gönderilen bomba tehdidi üzerine söz konusu binalar tahliye edilirken, olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

GKRY'nin başkenti Lefkoşa'da bombalı saldırı tehdidi paniği yaşandı. Polis ekipleri, "Nicosia Mall" adlı bir AVM ile başka bir binaya yönelik gönderilen tehdit mesajı üzerine alarma geçti. Rum basınında yer alan haberlere göre öğle saatlerinde polise iletilen mesajda, binalarda patlayıcı düzenek bulunduğu iddia edildi. Mesajda, adının "David" olduğunu söyleyen bir kişi, "Binada patlayıcı bir düzenek var. Hepinizden nefret ediyorum" dedi.

Mesajda, bir okula yönelik silahlı saldırı gerçekleştirme tehdidinin, çeşitli şiddet içeriklerinin ve kişinin psikolojik durumuna ilişkin ifadelerin de yer aldığı kaydedildi.

Polis ekipleri, söz konusu binalara sevk edildi. Her iki noktada da güvenlik protokolleri devreye alınırken, binalar tedbir amacıyla tahliye edildi. Boşaltılan binalarda arama ve inceleme çalışmaları başlatıldı. Yetkililer, önleyici tedbirler kapsamında güvenlik protokollerinin eksiksiz şekilde uygulandığını belirtti.

Polis, tehdidin kaynağını belirlemek ve mesajı gönderen kişi ya da kişileri tespit etmek amacıyla başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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