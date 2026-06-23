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Mecitözü'nde öğrencilerin "Geleceğin nefesleri" resim sergisi açıldı

Mecitözü'nde öğrencilerin 'Geleceğin nefesleri' resim sergisi açıldı
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Mecitözü Atatürk Ortaokulu öğrencileri, alışveriş merkezi ve parkta 'Geleceğin nefesleri' adlı resim sergisi düzenledi. Sergiye Belediye Başkanı Veli Aylar ve vatandaşlar katıldı.

Mecitözü Atatürk Ortaokulu öğrencilerince, "Geleceğin nefesleri" resim sergisi düzenlendi.

Çorum'daki bir alışveriş merkezinde düzenlenen sergide öğrencilerin yaptığı resimler sergilendi.

Daha sonra Mecitözü Toplum Sağlığı Merkezi yanında bulunan parkta açılan sergiye Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Veli Singer
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