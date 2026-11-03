Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Futbol dünyasının tanınmış isimleri "Maradona Sergisi"ni ziyaret etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Teknik direktör İlker Yağcıoğlu ve Mehmet Özdilek ile spor spikeri Özgür Buzbaş, İstanbul Alışveriş Merkezi'nde açılan "Maradona Sergisi"ne ziyaret gerçekleştirdi.

Teknik direktör İlker Yağcıoğlu ve Mehmet Özdilek ile spor spikeri Özgür Buzbaş, İstanbul Alışveriş Merkezi'nde açılan "Maradona Sergisi"ne ziyaret gerçekleştirdi.

İstanbul Alışveriş Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Diego Armando Maradona'nın hayatı ve kariyerini konu alan sergi, spor dünyasından isimleri ağırladı.

Maradona ailesinin onayı ve uluslararası koleksiyonerlerin katkılarıyla lisanslı olarak hazırlanan sergiyi ziyaret eden Yağcıoğlu, Özdilek ve Buzbaş, efsane futbolcunun eşyalarını, interaktif alanları ve simülasyonları inceledi.

Sergide konuklar, Arjantinli oyuncunun giydiği orijinal formalar, imzalı parçalar ve kişisel eşyalarını görmenin yanı sıra çocukluğundan kariyerinin doruklarına uzanan hikayesine tanıklık etti.

Ziyaretçilerin Maradona'nın kariyerindeki dönüm noktalarını çok yönlü kurguyla keşfettiği sergi, Arjantin ve Napoli sokaklarının mahalle kültürünü yaşatan atmosferle başlarken, oyuncunun çocukluk yıllarını yansıtan düzenlemeler ve arşiv görüntüleriyle devam ediyor.

Maradona'nın forma giydiği takımların renkleri ve atmosferi, projeksiyon haritalama teknolojisiyle özel ses ile ışık tasarımları eşliğinde stadyum maketi üzerinde yansıtılıyor.

Ziyaretçilerin Maradona'nın 1986 Dünya Kupası'nda İngiltere'ye attığı ve "Yüzyılın Golü" olarak adlandırılan golün rotasını ekran karşısında canlandırabildiği sergide, ikonik ısınma hareketleri "Life is Life" deneyimiyle adım adım takip edilebiliyor.

Ziyaretçiler "Maradona Refleks" alanında hız ve isabet becerilerini test ederken, dripling parkurunda yıldız oyuncunun çevikliğini deneyimleme fırsatı buluyor.

Sergi, 3 ay boyunca ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA
Bu haber 13 sitede yayınlandı.
Kentin göz bebeği! Tarih boyunca 14 uygarlık burada yaşadı

Kentin göz bebeği! Tarih boyunca tam 14 uygarlık burada yaşadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Enflasyon rakamları açıklandı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de! Nükleer santral için iş birliği zaptı imzalandı

Erdoğan'dan 8 yıl sonra gerçekleşen ziyarette "nükleer santral" imzası
Yüsra Geyik takside bekledi, Nehir Erdoğan arka kapıdan çıktı

Ünlü oyuncu takside bekledi! Arkadaşı bakın ne yaptı
855 yıllık sır! Kaldırmak için gelen kepçe kırılınca öylece bırakıldı

855 yıllık sır! Kaldırmak için gelen kepçe kırılınca öylece bırakıldı
Trabzonspor'un yıldızı Muhammed Salah'a Türk vatandaşlığı sürprizi

Salah için büyük sürpriz! Devlet töreni düzenlenecek
Deniz Undav RAMS Park'a çıktı, yaptığı olay oldu

RAMS Park'a çıkarken yaptığı olay oldu!
Meteoroloji, AKOM ve Valilikten peş peşe uyarı! İstanbul dahil 21 ilde alarm

AKOM ve Valilikten peş peşe uyarı! 5'i birden İstanbul'a geliyor