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Şanlıurfa'da yabancı uyruklu kişi karavanda ölü bulundu

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Şanlıurfa Eyyübiye'de bir alışveriş merkezi otoparkında park halindeki karavanda İsviçre vatandaşı Alexander Johannes Moor (47) ölü bulundu. Cenaze, ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp morguna kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, alışveriş merkezi otoparkında park halindeki karavanda yabancı uyruklu bir kişi ölü bulundu.

Karakoyunlu Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezi otoparkında park halindeki karavanda bulunan İsviçre vatandaşı Alexander Johannes Moor'u (47) hareketsiz gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Moor'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Moor'un cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz
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