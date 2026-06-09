Bursa'da alışveriş merkezinde panik

Bursa'da bir alışveriş merkezinde yangın fıskiyeleri açıldı, ortalık bir anda göle döndü.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde faaliyet gösteren Anatolium Alışveriş Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Anatolium Alışveriş Merkezi'nde bulunan yangın fıskiyeleri henüz bilinmeyen bir sebeple açıldı. Olay sırasında alışveriş yapan vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, bazı işletmelerde su baskını nedeniyle maddi hasar oluştu. Görevliler tarafından bölgedeki vatandaşlar güvenli alanlara yönlendirilirken, ekipler su tahliyesi için çalışma başlattı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Fıskiyelerin neden devreye girdiğinin belirlenmesi için inceleme başlatıldığı öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı