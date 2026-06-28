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Kayseri'de AVM önünde bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kayseri'de AVM önünde bıçaklı kavga: 1 yaralı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir alışveriş merkezi önünde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi bacağından yaralandı, şüpheli olay yerinde gözaltına alındı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir alışveriş merkezinin önünde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralanırken, şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mimarsinan Mahallesi Bağışlı Sokak'ta bulunan Tuna Life AVM'nin önünde meydana gelen olayda, İ.E.K. ile T.Y.Ö. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğü olayda İ.E.K., T.Y.Ö.'yü bacağından bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından T.Y.Ö.'yü ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Şüpheli İ.E.K. ise, ekipler tarafından olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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