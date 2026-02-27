Haberler

ABB'den Armada AVM'nin çevresine "tek yön" düzenlemesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Armada Alışveriş Merkezi çevresindeki trafik tıkanıklığını gidermek için stratejik güzergahlarda tek yön uygulamasını başlatıyor. Yeni düzenlemede, Yaşam Caddesi, 3. Sokak ve Nergiz Sokak tek yön olarak hizmet verecek.

ABB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), Kentpark ve Cepa ile Ankamall AVM'nin ardından Armada AVM çevresinde de düzenleme yaptı.

Düzenleme kapsamında, Yaşam Caddesi, 3. Sokak ve Nergiz Sokak, 28 Şubat'tan itibaren Armada AVM girişinden başlayarak Sakıp Sabancı Bulvarı istikametine "tek yön" olarak hizmet verecek.

Trafik akışının güvenli bir şekilde yönetilmesi amacıyla Nergiz Sokak'ın Sakıp Sabancı Bulvarı bağlantı noktasına da akıllı siyalizasyon sistemi kuruldu.

Sistem sayesinde, araçların ana yola çıkışları senkronize edilirken trafik güvenliği de en üst seviyeye çıkarılmış oldu. Ayrıca, düzenleme ile araçların ana bulvara katılımı kontrollü bir akışla sağlanmış oldu.

Kaynak: AA / Utku Şimşek
