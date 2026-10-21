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Manisa Akhisar'da otomobilin çarptığı koyun ve keçilerden 3 keçi telef oldu

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Manisa Akhisar'da otomobilin çarptığı koyun ve keçilerden 3 keçi telef oldu Haber Videosunu İzle
Manisa Akhisar'da otomobilin çarptığı koyun ve keçilerden 3 keçi telef oldu
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde 20 Ekim Salı günü Akhisar devlet karayolunda Novada Alışveriş Merkezi yakınlarında otomobil, yol kenarından aniden yola çıkan koyun ve keçilere çarptı. Kazada 3 keçi telef olurken otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde karayolunda seyir halindeki otomobilin yola çıkan koyun ve keçilere çarpması sonucu 3 keçi telef oldu.

Kaza, 20 Ekim Salı günü Akhisar devlet karayolunda Novada Alışveriş Merkezi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karayolunda ilerleyen otomobil, yol kenarında otlayan koyun ve keçilerin aniden yola çıkması üzerine küçükbaş hayvanlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan hayvanlardan 3 keçi telef olurken, otomobilde de maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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