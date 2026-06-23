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Ünvanını söyleyip AVM denetlemeye kalktı, polis fena paketledi

Ünvanını söyleyip AVM denetlemeye kalktı, polis fena paketledi Haber Videosunu İzle
Ünvanını söyleyip AVM denetlemeye kalktı, polis fena paketledi
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Afyonkarahisar'daki bir AVM'de kamu görevlisi gibi hareket ederek sözde denetim yaptığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Ferhat Aydoğan ve beraberindeki 5 kişi Ankara'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Telsizli ve koruma kıyafetli kişilerle AVM'de dolaştıkları görüntülerle gündeme gelen şüphelilerin yakalanma anları da ortaya çıktı.

  • Kendisini 'Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı' olarak tanıtan Ferhat Aydoğan, Afyonkarahisar'daki bir AVM'de sözde denetim yaparken görüntülendi.
  • Ferhat Aydoğan ve beraberindeki 5 kişi, 'kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi' suçlamasıyla Ankara'da gözaltına alındı.
  • Ferhat Aydoğan'ın 9, diğer şüphelilerden dördünün 6'şar, birinin 1 suç kaydı bulunuyor.

Kendisini "Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı" olarak tanıtan ve Afyonkarahisar'daki bir AVM'de yaptığı sözde denetim görüntüleriyle gündeme gelen Ferhat Aydoğan ile birlikte 5 kişi Ankara'da gözaltına alındı. Operasyona ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

AVM'DEKİ SÖZDE DENETİM GÖRÜNTÜLERİ SONRASI OPERASYON

3 Haziran 2026 tarihinde X platformunda paylaşılan görüntülerde, kendisini "Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı" olarak tanıtan Ferhat Aydoğan'ın Park Afyon AVM'de bazı iş yerlerini ziyaret ettiği görüldü. Görüntülerde Aydoğan'ın yanında telsiz taşıyan ve koruma kıyafetleri giyen kişilerle birlikte mağazalara girdiği, çeşitli incelemelerde bulunduğu ve kamu görevlisi gibi hareket ettiği izlenimi verdiği öne sürüldü.

Söz konusu görüntülerin kamuoyunda geniş yankı uyandırmasının ardından savcılık tarafından "kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

6 ŞÜPHELİ ANKARA'DA YAKALANDI

Soruşturma kapsamında Ferhat Aydoğan ve beraberindeki 5 şüpheli Ankara'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimlerin Ferhat Aydoğan, Ergin Vançin, Seyit Ahmet Aslan, Mustafa Güngör, Eyüp Vançin ve Yusuf Yılmaz olduğu öğrenildi.

OPERASYON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Gözaltı operasyonuna ait görüntülerde, polis ekiplerinin gece saatlerinde şüphelilere yönelik çalışma yürüttüğü görüldü. Görüntülerde bazı şüphelilerin yere yatırılarak etkisiz hale getirildiği ve ekip araçlarının bölgede güvenlik önlemi aldığı anlar yer aldı.

HAKLARINDA ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI BULUNUYOR

Soruşturma dosyasına göre Ferhat Aydoğan'ın 9, Ergin Vançin'in 6, Mustafa Güngör'ün 6, Eyüp Vançin'in 4 ve Yusuf Yılmaz'ın 1 suç kaydı bulunuyor. Seyit Ahmet Aslan'ın ise herhangi bir suç kaydının olmadığı belirtildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yetkililer, AVM'de gerçekleştirilen sözde denetim görüntüleriyle ilgili başlatılan soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü ve gözaltına alınan şüpheliler hakkındaki işlemlerin devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: Haberler.com
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