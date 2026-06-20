Alışveriş merkezine dalan saldırgan önüne geleni bıçakladı: 1 kişi öldü 7 kişi yaralandı

Rusya'nın Krasnodar kentindeki bir alışveriş merkezinde meydana gelen bıçaklı saldırıda bir kadın hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Saldırganın olay sırasında patlayıcı madde ve havai fişek kullandığı öne sürüldü.

Rusya'nın güneyindeki Krasnodar kentinde bulunan bir alışveriş merkezinde yaşanan saldırı paniğe neden oldu. İddiaya göre siyah giysili bir saldırgan, alışveriş merkezinde ev yapımı bir patlayıcıyı infilak ettirdikten sonra çevrede bulunan kişilere bıçakla saldırmaya başladı.

Saldırıda 41 yaşındaki bir kadın hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden kadının diş hekimi olduğu ve 7 ile 12 yaşlarında iki çocuk annesi olduğu öğrenildi.

ÇOCUK OYUN ALANINA DOĞRU KOŞTU

Görgü tanıkları, saldırganın alışveriş merkezinin üçüncü katında bulunan "Çocuk Şehri" isimli oyun alanına doğru koştuğunu belirtti.

Olay anına tanıklık eden bir kişi, "Her yerde kan vardı ve insanlar panik içinde kaçıyordu" ifadelerini kullandı.

"İNTİKAM ALMAK İSTİYORUM" DİYE BAĞIRDIĞI İDDİA EDİLDİ

Yerel basında yer alan haberlere göre saldırganın, olay sırasında "Hayatım boyunca zorbalığa maruz kaldım, intikam almak istiyorum" şeklinde bağırdığı öne sürüldü.

Saldırganın ayrıca olay sırasında havai fişek patlattığı da iddialar arasında yer aldı.

VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ

Saldırının ardından alışveriş merkezinde bulunan bazı vatandaşlar saldırgana müdahale ederek etkisiz hale getirdi. Görüntülerde, şüphelinin ellerinin bir kemer yardımıyla arkadan bağlandığı görüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.