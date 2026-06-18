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Rusya: Ukrayna'nın İHA saldırısı sonucu Moskova bölgesinde 16 kişi yaralandı

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Rusya'nın Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov, Ukrayna'nın bölgeye düzenlediği İHA saldırısında 2'si çocuk 16 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırıda çok katlı bina, spor salonu, sanayi tesisi ve bir alışveriş merkezi hasar gördü.

Rusya'nın Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov, Ukrayna'nın bölgeye yönelik insansız hava araçları (İHA) ile düzenlediği saldırı sonucu 16 kişinin yaralandığını bildirdi.

Vorobyov, sosyal medya hesabından, Ukrayna ordusunun Moskova bölgesine yönelik İHA saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Bölgedeki Jukovskiy şehrinde İHA'nın çok katlı binaya isabet ettiğini ve bina sakinlerinin tahliye edildiğini belirten Vorobyov, saldırı sonucu, Lyubertsi kentinde spor salonu ile sanayi tesisinin hasar gördüğünü, Kotelniki kentinde bulunan bir alışveriş merkezinde de yangın çıktığını kaydetti.

Vorobyov, "İHA saldırısı sonucu Moskova bölgesinde 2'si çocuk 16 kişi yaralandı. Yaralılara tıbbi destek sağlanıyor. Saldırıların ardından gerekli çalışmalar sürüyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
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