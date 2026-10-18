İstanbul'da alışveriş merkez karıştı! İsrail vatandaşı olan kadın protesto edildi

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İstanbul’da bir alışveriş merkezinde, İsrail ordusunda görev yaptığı ve çifte vatandaş olduğu belirtilen Klodya Medina isimli kadın bir grup tarafından Filistin Özgürlük Nöbeti Platformu üyeleri tarafından protesto edildi.

ALIŞVERİŞ MERKEZİ KARIŞTI

Medina’nın İsrail askerlerini Türkiye’ye getirerek sağlık hizmeti almalarını sağladığı ve çocuklarının da orduda yer aldığı iddiaları üzerine, Gazze’deki saldırılara tepki gösteren vatandaşlar ile Medina arasında gerginlik yaşandı.

İSRAİLLİ KADINA SERT TEPKİ

AVM içerisinde kısa sürede büyüyen arbedenin ardından Klodya Medina, korumalar ve güvenlik görevlileri eşliğinde binadan çıkarılarak uzaklaştırıldı. Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: Haberler.com