İstanbul'da alışveriş merkez karıştı! İsrail vatandaşı olan kadın protesto edildi

İstanbul'da alışveriş merkez karıştı! İsrail vatandaşı olan kadın protesto edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'daki bir alışveriş merkezinde, çifte vatandaş olduğu öğrenilen İsrailli asker Klodya Medina isimli kadın protesto edildi. İsrail ordusunda görev yapan askerleri Türkiye’ye getirerek sağlık hizmeti verdiği ifşa edilen ve çocukları da orduda görev yapan Medina'ya, İsrail'in Gazze'deki soykırımı nedeniyle tepki gösterildi. Alışveriş merkezinde arbede çıkarken, Medina korumalar eşliğinde dışarı çıkarıldı. O anlar kameraya yansıdı.
İstanbul’da bir alışveriş merkezinde, İsrail ordusunda görev yaptığı ve çifte vatandaş olduğu belirtilen Klodya Medina isimli kadın bir grup tarafından Filistin Özgürlük Nöbeti Platformu üyeleri tarafından protesto edildi.
ALIŞVERİŞ MERKEZİ KARIŞTI
Medina’nın İsrail askerlerini Türkiye’ye getirerek sağlık hizmeti almalarını sağladığı ve çocuklarının da orduda yer aldığı iddiaları üzerine, Gazze’deki saldırılara tepki gösteren vatandaşlar ile Medina arasında gerginlik yaşandı.
İSRAİLLİ KADINA SERT TEPKİ
AVM içerisinde kısa sürede büyüyen arbedenin ardından Klodya Medina, korumalar ve güvenlik görevlileri eşliğinde binadan çıkarılarak uzaklaştırıldı. Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.