Haberler

ABD'nin Maryland eyaletinde çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin Maryland eyaletinde, Baltimore şehrinde bir alışveriş merkezi yakınında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentinde çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

CBS News'ün haberine göre, emniyet yetkilileri, Baltimore'daki bir alışveriş merkezi yakınlarında silahlı çatışma çıktığını bildirdi.

Yetkililer, çatışmada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını belirtti.

Bölgeye çok sayıda polis ekibinin sevk edildiğini ifade eden yetkililer, çevredeki bazı yolların güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldığını kaydetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel
Yasa dışı bahis operasyonunda 3 şirket ve 1 futbol kulübüne el konuldu

3 şirket ve bir futbol kulübüne el konuldu! İşte o takım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gazeteci Barış Yarkadaş: Ekrem İmamoğlu'na yasak gelirse CHP'nin adayı Abdullah Gül olabilir

Abdullah Gül'le ilgili çok konuşulacak CHP iddiası
92 yaşındaki annesini sudan sebeple öldüresiye dövdü

92 yaşındaki annesini sudan sebeple öldüresiye dövdü
80 bin TL'ye aldı, koyacak arazi bulamayınca 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı

80 bin TL'ye aldı, arazi bulamayınca 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı
CHP'li Lal Denizli, uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrıldı

CHP'ye bir şok daha! Belediye başkanı apar topar İstanbul'a çağrıldı
Gazeteci Barış Yarkadaş: Ekrem İmamoğlu'na yasak gelirse CHP'nin adayı Abdullah Gül olabilir

Abdullah Gül'le ilgili çok konuşulacak CHP iddiası
Türkiye'nin en büyük üçüncü stadyumu yakında açılıyor

Türkiye'nin en büyük üçüncü stadyumu açılıyor
Samsun'da maskeli şahıslar, iki kardeşe silahlı saldırı düzenledi: 1 ölü, 1 yaralı

Maskeli şahıslar iki kardeşe pusu kurdu:1'i öldü, diğeri ağır yaralı