ABD'nin Maryland eyaletinde çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldü
ABD'nin Maryland eyaletinde, Baltimore şehrinde bir alışveriş merkezi yakınında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
CBS News'ün haberine göre, emniyet yetkilileri, Baltimore'daki bir alışveriş merkezi yakınlarında silahlı çatışma çıktığını bildirdi.
Yetkililer, çatışmada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını belirtti.
Bölgeye çok sayıda polis ekibinin sevk edildiğini ifade eden yetkililer, çevredeki bazı yolların güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldığını kaydetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel