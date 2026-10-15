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YALOVA SON DAKİKA! Yalova'da sel mi oldu, hangi ilçelerde sel oldu? Ölü, yaralı var mı?

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YALOVA SON DAKİKA! Yalova'da sel mi oldu, hangi ilçelerde sel oldu? Ölü, yaralı var mı?
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Yalova'da etkili olan şiddetli sağanak yağışın ardından sel ve su baskınları gündeme geldi. Özellikle Armutlu ilçesinde yollar göle dönerken, sel sularına kapılan bir vatandaşın ve otomobilin sürüklendiği anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Bir alışveriş merkezi ile kıraathaneyi de su basarken, yaşanan olayların ardından Yalova'da selden etkilenen bölgeler araştırılmaya başlandı. Peki, Yalova'da sel mi oldu, hangi ilçelerde su baskını yaşandı? Ölü ve yaralı var mı?

Yalova'nın Armutlu ilçesinde gece saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, sel felaketini beraberinde getirdi. Kısa sürede yükselen sel suları cadde ve sokakları kaplarken, bazı araçlar yolda mahsur kaldı, bir otomobil ise akıntıya kapılarak sürüklendi. Sel sularının bir vatandaşı sürüklediği anlar da kameralara yansıdı. Yaşananların ardından Yalova'da selin bilançosu, etkilenen ilçeler ve can kaybı olup olmadığı merak konusu oldu. Yalova'da hangi ilçelerde sel meydana geldi? Ölü veya yaralı var mı? İşte ayrıntılar…

YALOVA'DA SEL FELAKETİ! SEL SULARI VATANDAŞI VE OTOMOBİLİ SÜRÜKLEDİ

Yalova'nın Armutlu ilçesinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede şiddetini artıran yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar suyla kaplanırken, sel sularına kapılan bir vatandaş ile otomobilin sürüklendiği anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. İlçede bazı araçlar suda mahsur kalırken, bir alışveriş merkezi ve kıraathaneyi de su bastı.

ARMUTLU'DA SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Meteorolojinin yağış uyarılarının ardından Yalova'nın Armutlu ilçesinde sağanak etkisini gösterdi. Kısa sürede şiddetini artıran yağmur, ilçe genelinde su baskınlarına neden oldu. Bazı yollarda su seviyesi hızla yükselirken, cadde ve sokaklar göle döndü.

SEL SULARI OTOMOBİLİ SÜRÜKLEDİ

Şiddetli yağışın ardından bazı araçlar suyla kaplanan yollarda mahsur kaldı. Sel sularının kuvvetine dayanamayan bir otomobil ise akıntıya kapılarak sürüklendi. Yaşanan olay, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

SEL SULARI VATANDAŞI DA SÜRÜKLEDİ

Armutlu'da etkili olan sel sırasında bir vatandaşın da suya kapılarak sürüklendiği görüldü. O anlar çevredeki kişiler tarafından kaydedilirken, olayın ardından vatandaşın sağlık durumuna ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

ALIŞVERİŞ MERKEZİ VE KIRAATHANEYİ SU BASTI

Sağanak yağışın etkisiyle ilçedeki bir alışveriş merkezi ile bir kıraathanede de su baskını yaşandı. İş yeri sahipleri ve vatandaşlar, içeri dolan suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Armutlu'da yağışın ardından yaşanan su baskınları ve selin yol açtığı olumsuzluklar dikkat çekti.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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