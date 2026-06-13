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Adana'da AVM'de sandalyeli kavga: Kadınlar arada kaldı

Adana'da AVM'de sandalyeli kavga: Kadınlar arada kaldı
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Adana Optimum Alışveriş Merkezi'nde iki grup arasında çıkan kavgada sandalyeler havada uçuştu, kadınlar arada kaldı. Güvenlik görevlisinin bulunmadığı olay cep telefonuyla kaydedildi.

Adana'da Rönesans Holding'e bağlı Optimum Alışveriş Merkezi'nde iki grup arasında çıkan kavgada sandalyeler havada uçuştu. Kavga sırasında bazı kadınlar tarafların arasında kalırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Yüreğir ilçesinde bulunan Rönesans Holding'e bağlı Optimum Alışveriş Merkezi'nin yeme-içme bölümünde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine saldırdığı kavgada sandalyeler havada uçuşurken, çevrede bulunan vatandaşlar panik yaşadı.

Kavga sırasında bazı kadınların tarafların arasında kaldığı görülürken, yaşanan arbede çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sona erdi. Bu sırada Optimum Alışveriş Merkezi'ne ait hiçbir güvenlik görevlisinin kavga alanında bulunmaması dikkat çekti. O anlar ise alışveriş merkezinde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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