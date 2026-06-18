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Forum Kayseri önünde bıçaklı kavga

Forum Kayseri önünde bıçaklı kavga
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Forum Kayseri Alışveriş Merkezi önünde çıkan kavgada bıçaklanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Forum Kayseri Alışveriş Merkezi önünde çıkan kavgada bıçaklanan 1 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Sivas caddesi üzerinde bulunan Forum Kayseri Alışveriş Merkezi önünde M.Ü. (35) ile M.E. (29) arasında kavga çıktı. Çıkan kavganın büyümesi sonucu bıçaklanan M.Ü. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan M.Ü., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ise bıçaklama olayının şüphelisi M.E. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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