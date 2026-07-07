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İstanbul'da AVM otoparkında skandal görüntü! Yakalanınca hızla kaçtılar

İstanbul'da AVM otoparkında skandal görüntü! Yakalanınca hızla kaçtılar Haber Videosunu İzle
İstanbul'da AVM otoparkında skandal görüntü! Yakalanınca hızla kaçtılar
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İstanbul Kartal'da bir alışveriş merkezinin kapalı otoparkında, araç içinde uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddia edilen çift vatandaşlara yakalandı. Durumu fark eden bir kadının "Polis gelecek, ne yapıyorsunuz siz!" diyerek tepki gösterdiği ve o anları kayda aldığı olayda, büyük panik yaşayan çift araçlarıyla hızla otoparktan kaçarak uzaklaştı. Sosyal medyaya yansıyan bu anlar kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

  • İstanbul Kartal'daki bir AVM'nin kapalı otoparkında bir çift, park halindeki otomobilde uygunsuz davranışlarda bulundu.
  • Vatandaşların tepkisi üzerine çift, aracı çalıştırıp hızla otoparktan kaçtı.
  • Olay anı bir vatandaş tarafından kaydedildi ve görüntüler sosyal medyada yayıldı.

İstanbul'un Kartal ilçesindeki bir alışveriş merkezinde hafta sonu yaşanan olay, sosyal medyada günün en çok konuşulan konularından biri haline geldi. AVM'nin kapalı otopark bölümünde, park halindeki gümüş renkli bir otomobilin içinde uygunsuz davranışlarda bulunduğu öne sürülen bir çift, çevreden geçen vatandaşların dikkatini çekti. Durumu fark eden vatandaşlar çifte sert tepki gösterdi.

"POLİS GELECEK, NE YAPIYORSUNUZ SİZ!"

Olay anında bir vatandaş tarafından kayda alınan görüntülerde, öfkeli bir kadının aracın yanına giderek içerideki çifte bağırdığı anlar yer aldı. Kapısı yarı açık olan araca doğru yönelen kadın, sinir krizi geçirerek "Polis gelecek! Ne yapıyorsunuz siz? Arabanın içinde ne yapıyorsunuz!" sözleriyle duruma isyan etti. Görüntüleri çeken veya o sırada orada bulunan bir başka erkek vatandaşın da araca doğru "Ya ayıp ayıp" diyerek tepkisini dile getirdiği duyuldu.

PANİKLEYİP HIZLA UZAKLAŞTILAR

Beklemedikleri bir anda vatandaşların baskınına uğrayan ve kamerayla saniye saniye görüntülenen araçtaki şahıslar büyük panik yaşadı. Gelen tepkiler üzerine hızlıca aracın kapısını kapatan sürücü, vatandaşların bağırışları eşliğinde aracı çalıştırdı. Çift, geri manevra yaparak otoparktan hızla uzaklaştı ve gözden kayboldu. Kamusal alanda yaşanan bu olay, görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından büyük tepki topladı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMurat ÇAMUR:

ZEVKİNE DOYUM OLMAZ BU İŞİN HAVADA KARADA DENİZDE

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