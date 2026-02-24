Haberler

Kaldırımda yürüyen anne ile kızı, çöken binadan savrulan beton parçalarından kaçarak kurtuldu

İskenderun'da yıkım çalışması sırasında ağır hasarlı bir binanın çökmesi sonucu bitişikteki alışveriş merkezinin duvarları ve vitrinleri zarar gördü. Çevrede güvenlik önlemleri alındı ve alışveriş merkezi kapatıldı.

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN,(Hatay),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
