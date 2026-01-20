Haberler

Karaçi'deki Avm Yangını… Ölenlerin Sayısı 26'ya Çıktı, 81 Kişiden Haber Alınamıyor

Güncelleme:
Pakistan'ın Karaçi kentindeki Gul Plaza Alışveriş Merkezi'nde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi. Yetkililer, aralarında kadın ve çocukların da olduğu en az 81 kişinin kayıp olduğunu açıkladı. Yangın sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

(ANKARA) - Pakistan'ın Karaçi kentindeki Gul Plaza Alışveriş Merkezi'nde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükselirken, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 81 kişiden haber alınamıyor.

Pakistan'ın ticari başkenti Karaçi'de bulunan büyük bir alışveriş merkezinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi. Yetkililer, olayın ardından en az 81 kişinin kayıp olduğunu açıkladı.

Karaçi'de 17 Ocak Cumartesi günü MA Jinnah Yolu üzerindeki Gul Plaza Alışveriş Merkezi'nde çıkan yangının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları bugün de devam etti. Karaçi Güney Kaymakamlığı tarafından yayımlanan son listede, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 81 kişiye henüz ulaşılamadığı bildirildi.

Yetkililer, dün akşama kadar enkazdan 26 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını duyurdu. Ancak kaybolanların sayısının yüksek olması, can kaybının artabileceği endişelerini arttırdı.

Pakistan'ın yerel yayın kuruluşu Geo News, yangın sonrası binanın büyük bölümünün çöktüğünü, yapısal risk nedeniyle dengesiz alanların vinçler yardımıyla kontrollü şekilde yıkıldığını aktardı.

Tarihi ticaret bölgesinde yoğun ticaret hattı üzerinde bulunan alışveriş merkezinde yaklaşık bin 200 dükkanın olduğu belirtildi. Giyimden elektrikli ev aletlerine, kozmetikten cam eşyaya kadar çok farklı sektörlerden mağazaların yer aldığı binada, yoğunluğun yangının kısa sürede yayılmasında etkili olduğu ifade ediliyor.

Kaynak: ANKA / Dünya
