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Aydın'da Alışveriş Merkezi Tadilatında Yangın Paniği

Aydın'da Alışveriş Merkezi Tadilatında Yangın Paniği
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Aydın'ın Efeler ilçesinde yeni açılacak bir alışveriş merkezinde tadilat sırasında kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu. Yangın, bölgede mahsur kalan bir kediyi kurtarmak için bulunan itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Can kaybı veya yaralanma olmazken, soğutma çalışmalarının ardından inceleme başlatıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yeni şubesi açılacak Perande Alışveriş Merkezi'ndeki tadilat sırasında çıkan yangın, tesadüfen bölgede bulunan itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü.

Yangın, Ramazan Paşa Mahallesi Yağcılariçi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yeni şubesi açılacak Perande Alışveriş Merkezi'nde yürütülen tadilat sırasında kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımlar, işletme tabelasının arkasında bulunan kuş yuvalarını tutuşturdu. Alevlerin kısa sürede dış cephe kaplamasında kullanılan strafor malzemeye sıçramasıyla yangın büyüdü. Yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışan iş yeri sahipleri, bir yandan da durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada aynı bölgede bir apartmanda mahsur kalan kediyi kurtarmak için görev yapan itfaiye ekipleri, yangına vakit kaybetmeden müdahale etti. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekiplerin çalışmasıyla alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Hızlı müdahale sayesinde yangının tüm iş yerine yayılması önlenirken, ekipler bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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