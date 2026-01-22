Haberler

Pakistan'daki AVM yangınında can kaybı 67'ye yükseldi

Güncelleme:
Pakistan'ın Karaçi kentindeki Gul Plaza Alışveriş Merkezi'nde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 67'ye ulaştı. Yangında kaybolan 84 kişi için arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Pakistanlı yetkililer, Karaçi kentindeki Gul Plaza Alışveriş Merkezi'nde (AVM) 17 Ocak'ta çıkan yangında hayatını kaybeden 7 kişinin daha cenazesine ulaşıldığını açıklarken, yangındaki toplam can kaybı 67'ye yükseldi.

Pakistan'ın Karaçi kentindeki Gul Plaza AVM'de 17 Ocak'ta çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Arama-kurtarma ekipleri yangından büyük ölçüde hasar gören binadaki çalışmalarına devam ederken Pakistanlı yetkililer, arama faaliyetlerinde 7 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi. Kurtarma ekipleri, toplamda 84 kişi hakkında kayıp ihbarı bulunduğunu bildirirken polis, olayda can kaybının hala yükselebileceğini kaydetti.

Öte yandan, Karaçi Sanat Konseyi binasında, yangında hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi. Çok sayıda sivil toplum temsilcisi, yaşamını yitirenleri anmak amacıyla sembolik olarak mumlar yakarak törene katıldı.

Yangın nedeniyle bazı bölümleri çöken 3 katlı binanın yaklaşık 6 bin 690 metrekarelik bir alandaki bin 200 dükkandan oluştuğu biliniyor. İtfaiyeciler 20 Ocak Salı gününe kadar AVM'deki yangınla mücadele etmiş, yangın nihayet kontrol altına alındığında ise kompleks kül ve enkaz yığınına dönmüştü. - KARAÇİ

