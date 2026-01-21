Haberler

Pakistan'daki AVM yangınında can kaybı 60'a yükseldi

Pakistan'daki AVM yangınında can kaybı 60'a yükseldi
Güncelleme:
Pakistan'ın Karaçi kentinde bulunan Gul Plaza Alışveriş Merkezi'nde 17 Ocak'ta çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a ulaştı. Yangının söndürülmesi 36 saatten fazla sürdü, arama çalışmalarına devam ediliyor.

Pakistan'ın Karaçi kentindeki Gul Plaza Alışveriş Merkezi'nde (AVM) 17 Ocak'ta çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a yükseldi.

Pakistan'da bir alışveriş merkezinde 17 Ocak'ta çıkan yangının bilançosu arama çalışmaları sonucunda ağırlaşıyor. Karaçi kentindeki Gul Plaza Alışveriş Merkezi'nde (AVM) 36 saatten fazla bir sürede söndürülen yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a yükseldi. Güney Bölgesi Emniyet Genel Müdür Yardımcısı (DIG) Asad Raza yaptığı açıklamada, alışveriş merkezinin asma katındaki bir dükkandan 30 cesedin çıkarıldığını söyledi. Raza, "Hayatlarını kurtarmak için kendilerini züccaciye dükkanına kilitlemişler" dedi.

AVM'nin enkazında arama çalışmaları sürüyor. - KARAÇİ

