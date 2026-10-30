Elazığ'da AVM'de parfüm koklayan çocuk, beğenince cebine koyup işletmeden uzaklaştı

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Elazığ'da bir çocuk, kokladığı parfüm hoşuna gidince cebine koyup işletmeden hızlıca uzaklaştı. O anlar işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Elazığ'da bulunan Park 23 Alışveriş Merkezinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği tespit edilemeyen çocuk, AVM'nin içerisinde bulunan parfüm işletmesinin önünde bulunan tezgahtan bir parfüm alarak koklamaya başladı. Kokusu hoşuna gidince parfümü cebine koyarak işletmeden hızlıca uzaklaştı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı