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Elazığ'da AVM'de parfüm koklayan çocuk, beğenince cebine koyup işletmeden uzaklaştı

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Elazığ'da AVM'de parfüm koklayan çocuk, beğenince cebine koyup işletmeden uzaklaştı Haber Videosunu İzle
Elazığ'da AVM'de parfüm koklayan çocuk, beğenince cebine koyup işletmeden uzaklaştı
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Elazığ'daki Park 23 Alışveriş Merkezi'nde bir çocuk, tezgahtan aldığı parfümü kokladıktan sonra hoşuna gidince cebine koyup işletmeden hızlıca uzaklaştı. O anlar işletmenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Elazığ'da bir çocuk, kokladığı parfüm hoşuna gidince cebine koyup işletmeden hızlıca uzaklaştı. O anlar işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Elazığ'da bulunan Park 23 Alışveriş Merkezinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği tespit edilemeyen çocuk, AVM'nin içerisinde bulunan parfüm işletmesinin önünde bulunan tezgahtan bir parfüm alarak koklamaya başladı. Kokusu hoşuna gidince parfümü cebine koyarak işletmeden hızlıca uzaklaştı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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