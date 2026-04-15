Haberler

Samsun'da kara yolu kenarındaki alışveriş merkezi araç girişine kapatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da bulunan bir alışveriş merkezinin girişi, alan kara yolu sınırlarında kaldığı gerekçesiyle Karayolları tarafından araç girişine kapatıldı.

Samsun-Ordu kara kenarında bulunan alışveriş merkezinin genel müdürü Mustafa Süzen, gazetecilere, alışveriş merkezinin inşaatının başladığı 2011 yılında Karayollarından geçiş izin belgesi alındığını söyledi.

Mevcut girişin Karayollarına dahil olduğu, girişin 20 metre daha ileride olması gerektiği gerekçesiyle alışveriş merkezinin araç girişine kapatıldığını belirten Süzen, "Bize, 'Yeriniz geçişiniz uygun değil, bunu uygun hale getirin' diye bir tebligat yapmadan direkt alışveriş merkezinin önü otobloklarla kapatıldı." dedi.

İnşaat mühendisleriyle yaptıkları görüşmede alışveriş merkezinin girişinin kapatılan bölgeden 20 metre ileride olduğunu tespit ettiklerini aktaran Süzen, "20 metre öteden giriş açılacak. Bize bununla ilgili tebligat yapılmış olsaydı bizim için 3 günlük bir işti. Yapılan işlem hukukidir ama etik midir, onu tartışmak gerekir." ifadesini kullandı.

Alışveriş merkezinde yangınla alakalı değişen mevzuatlar gereği yapılması gereken işlemlerin tamamlandığını anlatan Süzen, "Dere taşkın riskiyle ilgili de gerekli çalışmaları yapmaya hazırız. Derenin genişletilmesini mi yükseltilmesini mi derinleştirilmesini mi istiyorsunuz? Ne yapmamız gerekiyorsa alışveriş merkezimizin parsel sınırları içerisinde bunları yapmaya muktediriz." diye konuştu.

Heyelan riskiyle ilgili Karadeniz Teknik Üniversitesi Heyelan Uygulama ve Araştırma Merkezindeki akademisyenlerle çalıştıklarını dile getiren Süzen, "Alışveriş merkezinin etrafında heyelan riski var mıdır, varsa alınması gereken önlemler nelerdir, alınması gereken önlemlerle ilgili proje nedir diye onlarla sözleşme yaptık. Alışveriş merkezinin faaliyetlerinin durdurulmasının söz konusu değil ama araç trafiği de kapanmış vaziyette. Yaya trafiği devam ediyor. Muhtemelen gün sonuna kadar bu problemi çözmüş olacağımızı düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

