AVM'den çıkmaları istendi! Asıl şoku otoparkta yaşadılar

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İstanbul'da hayatı olumsuz etkileyen şiddetli sağanak, alışveriş merkezlerinde bulunan vatandaşlara da zor anlar yaşattı.

Sarıyer'deki Vadistanbul AVM'de yemek yediği sırada bir anons yapıldığını belirten genç kadın, alışveriş merkezinin saat 19.30'a kadar boşaltılmasının istendiğini aktardı. Genç kadının aktardığına göre anonsta, "19.30'a kadar AVM'den ayrılmanızı rica ederiz" ifadeleri kullanıldı.

"ARAÇLARIMIZIN SUYUN İÇİNDE KALDIĞINI NEDEN SÖYLEMİYORSUNUZ?"

Anons üzerine AVM'nin otoparkına inen genç kadın, buranın sular altında kaldığını görünce neye uğradığını şaşırdı. Arkadaşıyla birlikte yürümekte güçlük çektiği anların görüntülerini paylaşan genç kadın, araçlarının durumuna ilişkin bilgilendirme yapılmadığı gerekçesiyle AVM yönetimine sert tepki gösterdi.

"ARABALARIMIZIN YÜZME ÖĞRENİP ÖĞRENMEDİĞİNİ..."

Yaşadığı duruma sosyal medya üzerinden tepki gösteren genç kadın, "Peki, otoparkı su bastığını ve arabalarımızın suyun içinde kalmış olabileceğini neden söylemiyorsunuz? Arabalarımızın yüzme öğrenip öğrenmediğini dışarı çıkınca kendimiz mi kontrol edeceğiz?" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Haberler.com