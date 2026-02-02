Fırtına, Bodrum'da alış veriş merkezini de vurdu
Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Oasis Alışveriş Merkezi, şiddetli rüzgar nedeniyle brandaların kopması ve demir direklerin yerinden oynaması sonucu can güvenliği tehditleri nedeniyle kısmen kapatıldı. AVM yönetimi tehlikeli alanları tahliye etti ve vatandaşlar uyarıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan Oasis Alışveriş Merkezi, fırtınanın ardından ortaya çıkan tehlike nedeniyle kısmen kapatıldı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle kopan brandalar ve yerinden oynamaya başlayan demir direkler, AVM içinde can güvenliğini tehdit etti.
Gölgelik olarak kullanılan brandaların günler önce yırtıldığı Oasis Alışveriş Merkezi'nde, bugün brandaları taşıyan direklerin şiddetle sallandığı ve devrilme riski oluşturduğu görüldü. Tehlikenin artması üzerine AVM yönetimi, orta bölüm ve çevresini kapsayan alanı tahliye etti.
Can güvenliği için alanın tamamen boşaltılması beklenirken, yalnızca bazı bölgelerde şerit çekilerek vatandaşlar uyarıldı. Oasiste yaşanan sıkıntılar vatandaşın tepkisini toplarken, yönetim tarafından alışveriş merkezindeki olumsuzlukların fotoğraf ve görüntüsünün çekilmemesi için özel önlem alınması dikkat çekti. - MUĞLA