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Boş Sabunluk Kızdırdı: Ayna Yumruklandı

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Prag'da bir alışveriş merkezinde erkekler tuvaletinde sabunluğun boş olduğunu gören adam sinirle aynayı yumruklayarak kırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda polis, adamın kimliğini belirlemek için yardım istedi.

Çekya'nın başkenti Prag'da alışveriş merkezinin, erkekler tuvaletini kullandıktan sona sabunluğun boş olduğunu fark edince sinirlerine hakim olamayan adam aynayı yumruklayarak kırdı.

Çekya'nın başkenti Prag'ın Smichov bölgesindeki bir alışveriş merkezinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler izleyenleri şaşkına çevirdi. Prag'ta 21 Temmuz'da yaşanan olayda kimliği tespit edilemeyen bir şahıs, erkekler tuvaletini kullandıktan sona sabunluğun boş olduğunu fark edince sinirlerine hakim olamadı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, adamın alışveriş merkezi personeline haber vermek yerine sinirlenip aynayı yumruklayarak kırdığı anlaşılıyor. Güvenlik kamerasını fark eden adam, sakince diğer sabunluktan sabun alarak ellerini yıkıyor ardından da uzaklaşıyor. Güvenlik kamerası görüntülerini yayınlayan polis, bölge halkına adamın kimliğini belirlemeye yardımcı olmalarını istedi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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