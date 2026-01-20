Haberler

Pakistan'daki AVM yangınında can kaybı 28'e yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pakistan'ın Karaçi kentindeki Gul Plaza Alışveriş Merkezi'nde 17 Ocak'ta çıkan yangında can kaybı 28'e yükselirken, 81 kişiden hala haber alınamıyor. Arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Pakistan'daki Gul Plaza Alışveriş Merkezi'nde (AVM) 17 Ocak'ta çıkan yangında can kaybı 28'e yükselirken, 81 kişiden hala haber alınamıyor.

Pakistan'ın Karaçi kentindeki Gul Plaza Alışveriş Merkezi'nde (AVM) 17 Ocak'ta başlayan ve 36 saatten fazla bir süre sonra söndürülen yangında can kaybı arttı. Yetkililer, yangındaki can kaybının 28'e yükseldiğini belirterek, 81 kişiden ise hala haber alınamadığını aktardı.

Ekipler, AVM'nin enkazında arama-kurtarma çalışmalarına devam ederken, ölü sayısının artması bekleniyor. - KARAÇİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Trump: Suriye hükümeti, YPG'nin serbest bıraktığı tüm DEAŞ'lı mahkumları yakaladı

Suriye'de merakla beklenen gelişmeyi Trump duyurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine çok sert yanıt: SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor

Bakırhan'dan Bahçeli'ye ağır yanıt: Sana mı soracağız?
'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu

'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu
Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar daha bomba

Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar bomba
Danimarkalı siyasetçi Vistisen'den Trump'a: Defolun gidin

Bu sefer Trump kürsüden küfrü yedi
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine çok sert yanıt: SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor

Bakırhan'dan Bahçeli'ye ağır yanıt: Sana mı soracağız?
Gözünün yaşına bakmadı! Başbakan Yardımcısı'nı yetersiz olduğu gerekçesiyle görevden aldı

Fabrika ziyaretinde deliye döndü! Üst düzey ismin ipini orada çekti
Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler

Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler