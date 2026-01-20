Haberler

Pakistan'daki Alışveriş Merkezi Yangınında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 26'ya Yükseldi

Güncelleme:
Pakistan'ın Karaçi kentindeki Gul Plaza Alışveriş Merkezi'nde çıkan büyük yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya ulaşırken, 74 kişiden hala haber alınamıyor. Kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

KARAÇİ, 20 Ocak (Xinhua) -- Pakistan'ın Karaçi kentindeki alışveriş merkezinde çıkan yangında çalışan kurtarma ekipleri, 19 Ocak 2026.

Pakistan'ın güneyindeki liman kenti Karaçi'de bulunan Gul Plaza Alışveriş Merkezi'nde çıkan büyük yangında hayatını kaybedenlerin sayısı salı günü itibarıyla 26'ya yükselirken, 74 kişiden ise hala haber alınamıyor. (Fotoğraf: Xinhua)

